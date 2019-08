E’ GIUSEPPE CONTE IL VERO ELEMENTO DI DISCONTINUITA’

DI GIANFRANCO ISETTA

Zingaretti chiede un elemento di discontinuità col governo precedente. Bene, nel dibattito al Senato il premier Giuseppe Conte ha prodotto la vera discontinuità, denunciando l’impossibilità di continuare una esperienza a cui era stato chiamato e dimettendosi, determinando il ritorno dal Capo dello Stato per la soluzione della crisi di governo. Proprio per questo, insieme alle iniziative importanti sul piano internazionale e di rottura con la Lega (basti pensare alla indicazione di voto per la Presidenza della Commissione europea) oppure alla costruzione efficace di rapporti che ha permesso di bloccare la procedura d’infrazione da parte dell’ Unione europea verso l’Italia e poi per il sostanziale asse con Tria a livello di politica economica nei confronti anche della UE. Per questo insieme di ragioni rappresenta il vero elemento di discontinuità godendo peraltro di crescente stima e prestigio nel Paese e negli ambienti internazionali. Insomma un ottimo investimento per chi, in buona fede, voglia costruire il governo 5stelle e PD.