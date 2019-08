MONDO IN VENDITA, POTERE, SOLDI E STORIA DI TRUMPLANDIA

Trump-Groenlandia, solo un piccolo ritardo storico, ‘America first’ e colonialismo mai morto che però non è educato sbandierare. Quando il mondo potevi comprartelo senza dover far finta. Aggiunta editoriale per faziosità campanilistica d’esempio, Genova che vendette la Corsica alla Francia l’anno prima che ad Ajaccio nascesse tale Napoleone Buonaparte. Per non parlare di un certo Cristoforo Colombo. Uno dei capolavori della carriera politica dell’americano Thomas Jefferson fu senza dubbio l’acquisto dello stato della Lousiana dalla Francia nel 1804: non solo gli Stati Uniti ampliarono notevolmente la loro estensione territoriale raddoppiandola, ma riuscirono anche a ridurre l’influenza della Spagna a nord del golfo del Messico. Da quel momento, lentamente quanto inesorabilmente, l’impero spagnolo scomparve dal Nord America e nel corso del ventennio successivo la proclamazione dell’indipendenza di numerosi territori dell’America Latina li svincolò da quella potenza mettendo fine a un impero coloniale cominciato tre secoli prima ai tempi di Cristoforo Colombo. Non si trattò infatti dell’acquisto della sola Lousiana e del porto di New Orleans, ma anche dei territori che oggi corrispondono grossomodo all’Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Nebraska, Kansas e parte del Minnesota raggiungendo il confine delle Montagne Rocciose ad est e a nord quello odierno con il Canada… CONTINUA SU REMOCONTRO: