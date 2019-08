UN TESSILE COMPATIBILE DAL FASHION PACT, L’ULTIMA CHIAMATA

DI LUCA SOLDI

Una moda sostenibile e compatibile con l’ambiente non è più una eresia da nascondere ai consumatori

Son finiti i tempi in cui i pratesi dovevano nascondere le verità.

Son passati i tempi in cui tecnici ed imprenditori tessili del distretto toscano dovevano arrampicarsi alle funi del cielo per raccontare come erano composti i loro tessuti.

Il mercato richiedeva nuovo, lane da tosa, nylon nuovo, acrilico nuovo, poliestere nuovo, viscose nuove, cotone appena filato.

Forse loro stessi non sapevano che quel loro cercare di risparmiare una manciata di lire, qualche centesimo in realtà era anche un contributo al rispetto del Pianeta.

Oggi la nuova consapevolezza, l’assunzione di responsabilità verso il Pianeta sembrano aver sfondato un muro che pareva invalicabile

Ad accompagnare le aziende troppo spesso lasciate sole dalla politica e dalle associazioni ecco arrivare le singole adesioni ai protocolli nati dalle spinte del mondo degli ambientalisti

Ecco Detox di GreenPeace, ecco Fsc per limitare al minimo le deforestazioni per le viscose, ecco il Grs per dare forza al cardato riciclato, ecco il Gots per una maggiore attenzioni alle coltivazioni di cotone.

Adesso dunque pare quasi scontato che il mondo sia cambiato anche in questo settore

Si muove perché fino ad oggi troppo è ricaduto solo sui produttori di tessuto italiano mentre i grandi marchi si erano limitati ad ordini a commesse solo di contorno

Il profitto, il tornaconto indirizzava, sui grandi numeri, verso produttori asiatici dove ancora oggi i parametri minimi vengono normalmente aggirato.

Questo da un punto di vista produttivo che etico-morale sulle persone impegnate-sfruttate

L’impegno delle aziende tessili italiane finiva per rappresentare il mero richiamo su qualche capo da vetrina dove rispetto dei capitolati ed etica rappresentavano simbolicamente l’impegno della griffe marginalmente.

Una maggiore consapevolezza dei consumatori pare adesso smuovere le cose ben più concretamente. Occasione globale di riflessione ed azione, pur con limiti evidenti, sarà il G7 di Biarritz dove il tema delle sostenibilità sarà fra i punti principali di attenzione.

Emerge in concomitanza del summit l’azione di 32 aziende leader a livello mondiale nel settore della moda e del tessile che hanno definito insieme una serie di obiettivi condivisi, siglando il Fashion Pact.

Un vero e proprio patto stringente che include gruppi e marchi del lusso, della moda, dello sport e del lifestyle, insieme a fornitori e retailers, già coinvolti in impegni ambientali separati.

Gli obiettivi del Fashion Pact si basano sull’iniziativa science-based target (Sbt1), che si focalizza su tre aree principali per la salvaguardia del pianeta: arrestare il riscaldamento globale (global warming), creando e implementando un piano d’azione per azzerare le emissioni di gas serra entro il 2050, al fine di mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 1.5 gradi, tra adesso e il 2100. Ripristinare la biodiversità, raggiungendo gli obiettivi indicati dai parametri stabiliti dall’iniziativa science-based target, per ristabilire gli ecosistemi naturali e proteggere le specie. Proteggere gli oceani, riducendo l’impatto negativo del settore della moda sugli oceani stessi,mediante iniziative concrete, quali ad esempio la riduzione graduale della plastica monouso.

Diventa fondamentale il ruolo del riciclo e del riutilizzo dei quali a Prato siamo maestri.

Le aziende che hanno sottoscritto il patto sono: Adidas, Bestseller, Burberry, Capri holdings limited, Carrefour, Chanel, Ermenegildo Zegna, Everybody & everyone, Fashion3, Fung group, Galeries Lafayette, Gap inc., Giorgio Armani, H&M group, Hermes, Inditex, Karl Lagerfeld, Kering, La Redoute, Matchesfashion.com, Moncler, Nike, Nordstrom, Prada group, Puma, Pvh corp., Ralph Lauren, Ruyi, Salvatore Ferragamo, Selfridges group, Stella Mccartney, Tapestry.

Ad aprile scorso, in previsione del vertice del G7, Emmanuel Macron aveva affidato a François-Henri Pinault, Presidente e ceo di Kering, il compito di riunire e coinvolgere gli attori più importanti nel campo della moda e tessile, con la finalità di definire obiettivi concreti per ridurre l’impatto ecologico causato dal proprio settore.

Ora i rappresentanti di trentadue aziende del settore della moda e del tessile hanno incontrato il presidente francese Emmanuel Macron ed hanno annunciato di aver sottoscritto il Fashion Pact, che sarà presentato ufficialmente ai Capi di Stato che parteciperanno al G7 di Biarritz.

All’incontro all’Eliseo hanno partecipato anche il ministro dell’Economia e delle finanze Bruno Le Maire, del Lavoro Muriel Pénicaud, ed il vice ministro della Transizione ecologica e solidale Brune Poirson.

“L’industria della moda è una delle più grandi, più dinamiche e più influenti al mondo, con un giro d’affari annuo di 1,5 trilioni di dollari – si apre così il documento – Ed è uno dei settori industriali con l’impatto più pesante: proprio per questo dovrebbe ricoprire un ruolo di primo piano nel passaggio verso un futuro più sostenibile”. Il resto lo dicono gli analisti delle Nazioni Unite in un report sul cambiamento climatico secondo cui, a livello globale, l’industria della moda è responsabile di circa il 10% di tutte le emissioni di gas serra, il 20% di tutte le acque reflue e consuma più energia rispetto alle industrie aeronautiche e marittime internazionali messe insieme. Arrestare il riscaldamento globale, ripristinare la biodiversità, proteggere gli oceani sono i tre pilastri dell’accordo. Anche se si nota e stride l’assenza di alcuni colossi come Lvmh, il passo è notevole, viste le dimensioni e l’importanza della coalizione (molte avevano già firmato nel 2018 la Fashion Industry Charter for Climate Action), che resta aperta a chiunque voglia aderire in seguito. “Le sfide globali che stiamo affrontando sono complesse – ha detto Pinault – Non conoscono confini. Solo le coalizioni possono superarle, riunendo governi, imprese e società civili”.

Nei 32 marchi ci sono le tedesche Adidas e Puma, la danese Bestseller, le inglesi Burberry, Stella McCartney e i rivenditori di lusso come MatchesFashion.com e Selfridges; le italiane Ermenegildo Zegna, Giorgio Armani, Moncler, Prada e Salvatore Ferragamo; le americane Capri Holdings, Nordstrom, Gap, Pvh, Everybody&Everyone, Nike, Ralph Lauren e Tapestry. E ovviamente i ‘padroni di casa’, Kering con le altre francesi Carrefour, Chanel, Fashion3, Galeries Lafayette, Hermes, La Redoute. Ma hanno aderito anche gruppi di paesi esterni al G7 come la Svezia (H&M) o la Spagna (Inditex) e non si sono tirati indietro i colossi cinesi Fung Group e Ruyi. “Il valore delle collaborazioni e dell’energia generata da esperienze diverse con obiettivi comuni, è qualcosa in cui credo molto, da sempre. E non solo in ambito creativo”, spiega Remo Ruffini, l’ad di Moncler già da anni impegnato per uno sviluppo responsabile e sostenibile. Anche per Prada l’adesione è “la naturale prosecuzione” di un impegno. “Soddisfare i bisogni del presente – dice Ferruccio Ferragamo – senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri è una grande sfida che ci deve vedere tutti coinvolti”. “L’attuale possibilità di condividere tali obiettivi con altre grandi aziende del settore costituisce una concreta speranza di poter ottenere un positivo risultato in un compito che nessuno da solo potrebbe assolvere”, sottolinea Carlo Mazzi, presidente di Prada.

Parole che nel passato erano intrise di ipocrisie ma chi oggi impongono l’attenzione a questa ultima chiamata alla responsabilità

Prato gioca le sue carte più importanti con una sfida che la vede resistere alle crisi del manifatturiero

Ha dalla sua le singole energie che spesso sono state forza e limite al tempo stesso

Ha le possibilità di un distretto ancora ben predisposto e vivace ma che ha estrema necessità di essere sostenuto con forza

Ha una grande scuola che forgia i migliori tecnici del tessile al mondo, l’Istituto Buzzi

È da qui che si può ripartire, se solo si vorrà.