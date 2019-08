UNA TRATTATIVA COMPLESSA, NON SCONTATA

DI LUCA SOLDI

Il bilancio del primo concreto, reale giorno di trattativa evidenzia quanto tutto sia estremamente delicato

Quanto la complessità dei confronti possa dare luogo a esiti non scontati

C’è in ballo un concetto di libertà che non è affatto esagerato visto i rigurgiti emersi nei mesi passati

Si parla a momenti alterni di fili fragili o altri decisamente tenaci ma intanto questo venerdì appena trascorso porta a bilancio un incontro ampio fra delegazioni ed una cena a casa Spadafora, ai massimi livelli, fra Zingaretti e Di Maio

Si scende appunto nei dettagli nessuno e vuol impostare un tracciato superficiale mentre la costruzione dell’architrave spazia dalla figura di Conte fino al taglio dei parlamentari

Mentre continua ad aleggiare lo spirito di Salvini e le ispirazioni che arrivano potenti dal partito di Bibbona.

Ancora è presto per discutere di economia e lavoro, si lavora al limite della rottura

Che ci sia bisogno di tempo per smussare le forme se n’è accorto anche il presidente Mattarella che si sarebbe dichiarato disponibile ad allungare i tempi pur di poco.

I nemici interni intanto fanno il loro lavoro di fiaccare le speranze, alzare toni e prezzi

La storia è vecchia, già vista, imperdonabile minimizzarli, altrettanto sopravvalutarli ma il Paese è appena lì fuori.

Chiede di non ripetere gli errori di più di un anno fa.

E poi qualsiasi cosa si possa dire il voto è una minaccia troppo forte per un periodo di crisi che fino da settembre chiederà il conto

La responsabilità diventa così il prezzo che non potrà più ricadere sulle spalle di Salvini

