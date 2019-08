G7: BLITZ DEL MINISTRO DEGLI ESTERI IRANIANO ZARIF. TUTTI I TEMI CALDI

DI MARINA POMANTE

Un aereo ufficiale iraniano con a bordo il ministro degli Esteri, Mohammad Javad Zarif, è atterrato oggi a Biarritz, sulla costa atlantica della Francia, dove è in corso il G7. Una mossa che ha destato scalpore, una novità politico-diplomatica di rilievo.

Tra i vari temi in primo piano il vertice poneva colloqui e anche i rapporti tra l’Occidente e Teheran. In mattinata il presidente francese Emmanuel Macron aveva annunciato che avrebbe promosso a nome del G7 una iniziativa politica verso l’Iran per allentare le tensioni tra Teheran e i Paesi presenti al vertice e in particolare gli Stati Uniti, che a maggio 2018 hanno ufficializzato il ritiro dalla storica intesa con Teheran siglata il 14 luglio 2015 dall’amministrazione di Barack Obama.

La mossa di Trump aveva reso nuovamente tesi e difficili i rapporti tra Usa e Iran e le tensioni erano sfociate nel sequestro di alcune petroliere nello stretto di Hormuz e nell’abbattimento di un drone americano.

Ma da Biarritz è arrivata subito dopo la smentita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e il capo dell’Eliseo aveva precisato: “nessun mandato formale per parlare con l’Iran a nome del G7, “perché Il G7 è un club informale, non conferisce mandati formali a questo o a quello”.

L’Eliseo ha inoltre precisato che Trump era informato dell’iniziativa e dell’incontro franco-iraniano.

Macron, ha dichiarato una fonte dell’Eliseo, di avere informato il presidente Usa e gli altri leader della presenza del ministro degli Esteri iraniano a Biarritz durante il pranzo a sorpresa che si è tenuto ieri prima dell’inizio dei lavori. Un pranzo che il tycoon ha definito “l’ora e mezzo migliore mai trascorsa”con Macron.

Dall’Eliseo è stato aggiunto che: “C’è stata una conversazione molto concreta tra i leader del G7. Su questa base è sembrato importante poter fare il punto con Zarif per continuare a convergere e rendere operative le condizioni alle quali noi possiamo arrivare ad una de-escalation delle tensioni ed una pausa che permetta di negoziare in modo proficuo, come stiano cercando di fare da molti mesi”.

Zarif ha incontrato il suo omologo francese Jean-Yves Le Drian. Due giorni fa, alla vigilia del vertice, aveva inoltre incontrato a Parigi Macron nonostante avesse scritto su Twitter, “gli sforzi americani di distruggere la diplomazia”. Un incontro che il leader di En Marche aveva definito “costruttivo e produttivo”. Il portavoce di Zarif, Seyyed Abbas Mousavi, ha inoltre aggiunto che il ministro è arrivato “su invito del ministro degli Esteri francese Le Drian per continuare le discussioni sulle recenti iniziative tra i presidenti dell’Iran e della Francia” precisando che “non ci saranno colloqui o incontri con la delegazione americana in questo viaggio”.

Va ribadito che il ministro degli Esteri iraniano Zarif, nel suo blitz in Francia ha visto Macron ma non ha avuto nessun contatto con la delegazione degli Stati Uniti.

Trump invece rispondendo ai giornalisti sull’arrivo a sorpresa del «nemico» Zarif, ha risposto un «no comment».

Tra i temi, anche l’Amazzonia in fiamme. Macron: “Paesi G7 uniti per aiutare i paesi colpiti”. I preti brasiliani contro Bolsonaro: “Basta deliri”.

Conte è arrivato ieri a Biarritz: “sono fasi delicate per il presente e il futuro della nostra Nazione che, però, non possono farci distogliere lo sguardo dalle grandi sfide globali che inevitabilmente si riflettono anche sul nostro Paese. Sfide che investono l’economia, il commercio, la sicurezza, la politica estera, con particolare attenzione allo sviluppo sostenibile, alla lotta ai cambiamenti climatici e alla tutela dell’ambiente. Siamo fortemente preoccupati da quanto sta accadendo in Amazzonia, il polmone verde del mondo, devastata dai roghi.

Sul tavolo di lavoro dei leader sono previste discussioni sulle prospettive economiche globali e su questioni relative al commercio, come pure della fiscalità internazionale, specie nel settore del digitale.

Uno degli obiettivi è la salvaguardia del sistema commerciale disciplinato da regole. Il vertice è un’occasione per ragionare su come allentare le attuali tensioni nel settore del commercio.

In agenda è prevista anche la riforma dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMS), a seguito dell’impegno assunto al vertice del G20 a Osaka per modernizzare l’OMS.

Tra “le cose da fare” c’è l’approvazione di un nuovo quadro tra G7 e Africa.

In collaborazione coi partner africani, i leader del G7 cercheranno di concretizzare strumenti validi per attuare uno sviluppo economico sostenibile in tutto il continente.

Si prevede inoltre che venga approvato uno specifico piano d’azione del G7 sul Sahel per migliorare la cooperazione in materia di sviluppo e sicurezza.

L’UE comunicherà inoltre il sostegno finanziario che intende fornire al programma “Affirmative Finance Action for Women in Africa” (AFAWA) della Banca africana di sviluppo.

In visione della parità di genere sarà sottolineata l’importanza della partecipazione femminile al mercato del lavoro, nonchè all’istruzione per donne e ragazze, in particolar modo nei paesi in via di sviluppo. I leader del G7 guarderanno anche agli specifici settori di intervento in direzione della parità di genere.

Anche il fondo globale per la lotta contro l’AIDS, la turbercolosi e la malaria riguarderà gli impegni finanziari della UE.

Sul tavolo l’impegno ad offrire sostegno alla creazione di un “Fondo internazionale per i sopravvissuti alla violenza sessuale connessa ai conflitti”.

La Ue sancirà l’impegno dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

Sarà attenzionato il fenomeno dell’inquinamento da plastica negli oceani

I leader del G7 dovrebbero inoltre approvare una carta sulla biodiversità, adottata dai ministri dell’ambiente del G7 nel maggio scorso. La carta mira a intensificare gli sforzi tesi a frenare la perdita di biodiversità e sostenere un pianeta sano.

E’ prevista la discussione inoltre, su quanto concerne la trasformazione digitale e come vada implementata per essere aperta, libera e sicura.

Si dovrà cercare il modo per evitare attacchi e minacce esterne alle società e istituzioni democratiche e dai processi elettorali, Ma saranno affrontate anche le strade da percorrere per la lotta ai contenuti terroristici in rete.