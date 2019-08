DI CRISTINA GIUFFRIDA

Vi porto indietro nel tempo; anni ’30.

Si, lo capisco, politicamente siamo anche ad un decennio prima degli anni 30 ma provo a concentrarmi come se fossimo nel 2020.

Siamo nel 1933 e tal rodolfo de angelis, (ex fascista e poi futurista) in tempi di estrema incertezza economica e di sinistre prospettive, scrisse questo delizioso brano musicale, ma cos’è questa crisi, che terminava cosi: “chi ce l’ha li metta fuori, circolare miei signori, e chissà… Che la crisi finirà”

Egli si riferiva, penso, a pochi soldini (come espressione massima del capitalismo dell’epoca), io voglio invece tramutare il soggetto e dire “palle”.

Chi le ha le metta fuori che la crisi finirà.

Tre soggetti, anzi 5, zingaretti Renzi di Maio salvini conte.

Tolto zingaretti, che non sedeva sugli scranni del governo/parlamento, c’era tutta la famiglia addams al completo comprese le generazioni future dei prossimi 70 anni.

Cade il governo, il PDC ha un sussulto di orgoglio e dignità e diventa un re dopo un anno di assenza, presenza, connivenza, consensenzia (anche se non si può dire).

Non molto tempo fa, conte si prese addirittura la briga di riferire in aula (semideserta) sui fatti relativi al russiagate. Non c’era il diretto interessato che anzi sfotte’ conte sulla questione.

Senza un movente il governo si dissolve in una lunga sequela di garbati insulti e rimproveri.

Posso pensare che solo un anno di insulti reciproci possa essere il movente del delitto imperfetto. Siamo venuti a conoscenza solo giorno 20 del fatto che salvini si fosse lavato le mani anche con la commissione anti mafia.

Complimenti a tutti, applausi sinceri.

Non che avessimo bisogno di morra per saperlo che salvini, con le mafie, ci va così poco d’accordo che non ne vuol nemmeno sentire parlare. Ma ringrazio ugualmente il senatur per aver denunciato anche questo assenteismo..adesso.

Giorni nostri, oggi ieri domani.

Cosa succede?

Il m5s è in un cul de sac.

Come si muove, sbaglia.

È l’unico che ha veramente da perdere tutto, anche quel 17% delle europee.

La carta dell’accordo con il PD, non funziona.

Da un lato c’è un PD ancora spaccato e nel pieno di bufere interne.

Zingaretti lo stimo ma non morde al calcagno e Renzi ne approfitta.

Insieme alla boschi non è che stiano facendo un buon uso della parola, diciamo. In certi casi, così come Renzi stesso diceva, bisognerebbe tacere o, se non piace la linea, “quella è la porta”.. da cui peraltro uscirono parecchi personaggi illustri.

Ma anche se l’accordo non dovesse andare in porto, cosa avrebbe da perdere il PD? Nulla.

All’opposizione erano ed all’opposizione resteranno con qualche marcia in più relativa alle “confessioni pericolose”.

Fondamentalmente avrebbe anche il tempo di rimpolpare il numero di elettori che nel frattempo qualcuno perderà.

Qualche giorno fa il new York times si chiedeva perplesso come facesse il flebile m5s a trovarsi al centro della politica.

Anche qui, non è che aspettassimo il new York times per farci questa domanda. Da noi si chiama “democrazia”, quando una buona parte di popolazione sceglie (?) di eleggere questo o quel partito. E non è solo il m5s oggetto della perplessità.

Pensandoci e riflettendoci su, ad oggi, il grande sconfitto è proprio il m5s.

I sondaggi, per quel che valgono, vede la lega in aumento (sig. New York times… Non si chieda come mai), i 5 stelle in perdita sino al crollo ed il PD in lieve aumento.

Santo Cielo, una domandina, riuscite a farvela o state sempre a guardare il dito del saggio che indica la luna?

Siete in grossissima difficoltà carissimi ragazzi e non.

È ora di tirar fuori gli attributi e far vedere seriamente che le poltrone non sono il vostro obiettivo.

Sia ben chiaro, ho sinceramente sperato che il m5s si aggregasse al PD di bersani nel 2013 ma, come da sospetto, si rivelarono un bluff.

Amen, è andata, poi è arrivato Renzi e la storia non si cambia.

Posto che il governo giallo verde fosse minato sin dalle origini dalla natura plebiscitaria del progetto salviniano, o non hai capito o eri d’accordo.

Adesso però, vuoi capire che tra lega e PD c’è un abisso o preferisci tornare con l’ex?

Da quest’ultimo mi aspetto addirittura che possa dire: “se il problema sono io, sono disposto a fare un passo indietro e sparire dal governo. Per amore di DIO PATRIA E FAMIGLIA“ e bacera’ 8 rosari insieme con la Bibbia in tasca.

Amici del PD, io temo fortemente che vi stiano perculando con tutte le loro manfrine su conte, taglio delle poltrone, amici di Maria de filippi etc etc. Credo che con voi, amici del PD, loro non hanno nessuna intenzione di “coniugarsi”.

Non abbassate la guardia, non create altri alibi con le correnti interne.

Sarei stata contenta se il governo avesse portato queste due firme. I 5 stelle avrebbero finalmente dimostrato un po’ di maturità. Ma temo che non sarà così e che o preferiranno tornare con la lega, proteggendo così 49 milioni di euro e qualche rublo qua e là e qualche altro reatuccio, o andare al voto come un kamikaze.

In tutta onestà, che si schiantino loro o il PD o forza Italia o svp, poco me ne frega. Questi cascano sempre in piedi.

Quello che mi preoccupa moltissimo è lo schianto dell’Italia. Degli italiani. Dell’Europa.

Non c’è paracadute…

Ad ogni modo, anni fa è cominciata la “elarutluc enoizulovir”…. motivo per cui nulla mi stupirebbe e di tutto mi aspetto.