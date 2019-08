UNA COALIZIONE DESTINATA A DURARE NON SOLO UNA LEGISLATURA, MA… ALMENO 25 ANNI

DI MARINA POMANTE

Una provocazione, quella insita nel titolo, ovviamente. Ma altrettanto ovvia ne risulta l’analisi preventiva e la disamina sui contenuti degli ormai noti “punti inderogabili” che i due schieramenti hanno posto in essere prima di procedere al grande abbraccio riconciliatore e prima di dar vita al governo giallorosso.

I cardini chiave del M5S e del Pd, sembrerebbero frutto di uno studio parallelo che li sovrapponga in certe fasi ed in altre li completi e vada ad integrarli. Tanto che in così poche ore, i due, si sono trovati distanti solo sul nome da indicare al presidente della Repubblica per l’incarico di premier.

In entrambi gli schieramenti prevale una certa attenzione per lo Stato Sociale, per il contenimento della Spesa, per il rilancio dell’economia, l’attenzione alla pressione fiscale e di conseguenza l’allontanamento del rialzo dell’Iva, hanno entrambi chiaro l’obiettivo di arrivare a scongiurare la procedura d’infrazione che dalla Ue ancora pende sul capo degli italiani, ma che generosamente a Bruxelles hanno deciso di rinviare a dopo la prossima nostra presentazione della Legge di BIlancio. (Va detto e riconosciuto che il lavoro del ministro Tria e la capacità di mediazione e persuasione di Conte hanno fatto la differenza in Unione europea).

Questo nuovo governo che sempre più è alle porte, non conterrebbe elementi di grosse distanze tra le parti, anzi sembra quasi l’evoluzione naturale che i due avrebbero dovuto approcciare da sempre e che, prima con Bersani, poi con Renzi, hanno sempre invece mandato a farsi benedire, tra lo sgomento, il disappunto, la soddisfazione, l’ostinazione, la delusione e talvolta anche l’incazzatura degli italiani.

Oggi quello che era scritto sta per avvenire, una sorta di previsione alla Cagliostro, una vicenda tormentata col lieto fine, alla stregua di un racconto delle “Mille e una notte” che va a concretizzarsi non per scelta condivisa e consapevole, ma a causa dei “capricci” dell’ormai antico partner di governo, del Movimento 5 stelle.

Un’opportunità che stavolta non può essere sciupata, non si può gettare alle ortiche l’occasione di schiacciare il nemico ideologico, facendo squadra con il suo ex amico, divenuto nel frattempo suo rivale.

Il governo a colori, prosegue, cambia un colore, ma chi se ne importa! I colori sono colori e le persone si adattano, è come per la moda, questa sarà la stagione del rosso, con accostamenti al giallo. Per far questo gli “stilisti” dei due schieramenti hanno dovuto farsi andar bene certe posizioni e certe “cattiverie” reciprocamente gettatesi addosso, hanno dovuto buttarsele alle spalle e prendere la pillola magica per obliare ogni velleità di ricordo deleterio per la pace ritrovata.

Di Maio e Renzi si odiano! Si va bene, ma mica poi tanto, anzi sono inclini a trovare un punto per la distensione, anzi sono propensi a ricercare nel loro intimo delle ragioni che tutto sommato li accomunino, anzi, si amano proprio! Tanto che Renzi ha rotto il ghiaccio e ha detto subito, bruciando il segretario Zingaretti, che i 5 Stelle erano gli alleati coi quali fare il governo. Lo ha proprio detto! Lui che aveva minacciato nella scorsa legislatura, chiunque si fosse permesso ad indicarne la possibilità di farci accordi di governo… Lui che s’è anche inalberato con Gentiloni che, a suo parere, faceva gioco d’ostruzione contro questa nuova formazione della maggioranza.

Il partito di Bibbiano… Gridavano a gran voce quelli del Movimento, Avete un sacco di gente indagata, condannata, collusa, avete dei personaggi nel vostro partito che non fanno onore alla politica. Questo si diceva dal “partito degli onesti”, eppure adesso è tutto seppellito sotto tre metri almeno, di buon terreno concimato che darà frutti e soddisfazioni al Paese.

E’ facile ironizzare e prendere in giro questi accadimenti, ma al di la della “presa in giro”, andando oltre quello che appare come un naturale sfottò all’indirizzo di queste forze politiche, si deve fare una valutazione importante e coraggiosa, si deve tener conto di ciò che prevale per l’interesse del Paese, si deve guardare alla crescita che malgrado quanto sostenessero i detrattori del governo, era avviata, si deve osservare l’azione del nostro Paese nei confronti di un’Europa che non transige, di un’Europa che va rimodellata su alcuni punti, si deve, prima di pensare a tirar su moti di sarcasmo sull’ormai imminente governo giallorosso, badare bene ai provvedimenti attuati (che non possono essere cancellati) colme le misure sullo Stato Sociale, le leggi e le modifiche avviate sul Lavoro, le leggi sulla sicurezza e contro le inflitrazioni mafiose e soprattutto il prossimo esecutivo dovrà mettere mano e dovrà riservare la massima attenzione alla gestione dei flussi migratori, che sebbene non dovrà essere incondizionata e libera e non dovrà essere priva di regole, non potrà nemmeno più conservare lo spirito intransigente che nega a prescindere approdi alle nostre coste, con l’assunto del “prima gli italiani”.

Ecco questo potrebbe forse essere l’unico motivo di dissapori nella nuova maggioranza, non tanto perchè le vedute siano poi così divergenti ma per una motivazione fisiologia: nel M5S, sono presenti componenti di precedenti appartenenze politiche, incluse quelle di derivazione di destra, le quali conservano un atteggiamento ed un idea piuttosto ferma sul veto all’accoglienza. Ma resta in essere la pressione che Conte ha esercitato a Bruxelles e che il nuovo apparato della Ue ha ritenuto giusto, di ridisegnare le regole, il trattato di Dublino, le ridistribuzioni degli immigrati. Insomma il fatto che l’Italia non può essere abbandonata e che: “Chi sbarca in Italia, sbarca in Europa”.

Allora con molta probabilità, alla luce di questi obiettivi e mossi da maggiore umanità (leggi prigioni libiche), magari il prossimo governo a colori riuscirà a non bisticciare nemmeno su questo punto, e il rosso del governo non sarà un rossore d’imbarazzo.

I giochi non sono davvero ancora fatti, anche se le tappe sono state bruciate velocemente, l’ultimo passo ormai è il nome del premier incaricato e dettagli minori sui programmi, ma resta alta l’attenzione e resta l’interrogativo che non stia vivendo un sorta d’incantesimo e che realmente la magia della disperazione politica, della rabbia, della delusione e della volontà di proseguire, possano aver ingenerato tutto questo.

Gli estremi si attraggono e a volte l’accostamento scaturisce miglioramento reciproco. Hanno entrambi, i due schieramenti, bisogno di nuova linfa, da una parte c’è la necessità di prendere le distanze da certi provvedimenti un po’ troppo “derivati” della destra e dall’altra parte c’è senz’altro il bisogno di ritrovare certi valori che s’erano persi per strada e che hanno provocato emorragie di voti. La parola d’ordine deve essere ricostruire e non solo intesa come ricostruzione fisica, ma proprio come rigenerazione interiore.