QUALE GOVERNO PER L’ITALIA DEL FUTURO? CHIEDETELO AGLI USA

DI ALBERTO TAROZZI

Mettiamo il caso che un essere extragalattico, piovuto dal cielo, volesse oggi capire le dimensioni della nazione italiana. Mettiamo anche il caso che cercasse di intuirlo dal dibattito in corso sul futuro di un governo giallorosso o di nuove elezioni che si sta sviluppando nel nostro ceto politico e sui media.

Nella migliore delle ipotesi potrebbe ricavarne che i confini dello stivale coincidano con quelli del pianeta terra. Nella peggiore che l’Italia ricopra con la sua superficie l’intero sistema solare e oltre. Tanto che la via lattea altro non sarebbe che un sinonimo dell’autostrada del sole.

Una considerazione ben fondata sui fatti di questi giorni e su come vengono esposti sui giornali, dalle televisioni e nei social di ogni ordine e grado. Ogni mossa e contromossa di coloro che vengono ritenuti i protagonisti dell’attuale fase politica, viene sviscerata e interpretata come se gli attori che la compiono fossero dei giganti della politica. Per nulla condizionati dalle bazzecole che si verificano al di là del Brennero e di Lampedusa. In fondo il Mediterraneo è il Mare Nostrum e quindi rappresenta uno scenario i cui destini altrui verranno decisi dalle differenziazioni tra Franceschini e Del Rio. Certo ci sarà qualche interferenza ad opera di Renzi o di Giorgetti. Ma se Zingaretti e Conte si facessero insieme una merendina, vuoi vedere che tutto si risolverebbe col beneplacito di Centinaio e della Ascani? Per riservatezza non ci siamo riferiti alle scelte di Salvini e di Berlusconi, ma interrogando Garavaglia e la Gelmini potremmo esaurire la nostra curiosità, che verrebbe alfine saziata da un incontro con Di Battista e la Meloni.

Particolare marginale. Sul Mare Nostrum si affaccia anche qualche personaggio di secondo piano, come il premier israeliano e quello russo. Qualche iettatore sostiene anche che vi si potrebbe scatenare un immane conflitto in grado di coinvolgere gli Usa e l’Iran.

Vuoi vedere che, nell’attesa della catastrofe, qualcuno dei suddetti paesi si degna di dare un’occhiata a quanto avviene dalle nostre parti, ritenendo che un certo tipo di governo gli potrebbe servire più di un altro. E magari potrebbe anche cercare di conquistare i favori dei nostri indomiti leader per convertirli ai propri interessi. Ipotesi forse azzardate, ma facciamo finta che siano reali. Ne seguirebbero conseguenze di cui nessuno parla, ma non si sa mai che convenga farci sopra un pensierino.

Cominciamo dall’inizio. Puzza di una possibile guerra Usa/Iran. Proprio da escludere che Washington gradisca fare tappa in Sicilia, prima di bombardare Tehran? Proprio da escludere che in tal caso non gli sia indifferente cosa si sta tramando a Palazzo Chigi?

Saremo forse ferocemente dietrologi, ma se solo un briciolio di quanto stiamo scrivendo corrispondesse a verità vuoi vedere che il governo Usa. (quindi soggetti che non hanno la popolarità di Trump -gente come Bolton, Pence, Kushner-, ma che probabilmente conta più di lui) non gradiscono molto un governo con la presenza di certi soggetti. Soggetti che, magari solo per distinguersi dalla concorrenza, sparacchiano spesso giudizi favorevoli su Maduro o sugli ayatollah. Va beh che dalle parole ai fatti ce ne corre di strada, ma a Wahington vale il detto “Meglio fasciarsi la testa prima che curarla”, nella versione hard “Meglio sfasciare la testa al presunto nemico prima di scoprire se lo sia davvero”.

Dunque cinque stelle preferibilmente alla larga, sia con risvolti verdi che con risvolti rossi. Non sarà magari anche per questo che Salvini li ha scaricati e che Zingaretti non se ne vuole far carico? Magari il Dibba ne sa qualcosa, ma si sa, lui è così chiaro e sagace quando si esprime che ci toglierebbe il gusto della ricerca.

Vediamo allora di capire la situazione del protagonista di ieri, Matteo Salvini. Qui parrebbe di andare sul sicuro. Proclami in quel di Tel Aviv che sembrano quelli del portavoce di Netanyiahu e anatema contro Maduro in odore di un comunismo che non è nemmeno padano. Però, come abbiamo detto, gli Usa sono schizzinosi quando decidono di allearsi con qualcuno e quella storia di possibili rubli sulla via del lombardo-veneto non è che li convinca molto. D’accordo che tra le ipotesi più affascinanti c’è che si tratti di una notizia messa in giro da Putin in persona per levarsi dalla porta un questuante fastidioso e affidabile quanto un ladro di polli (ipotesi di Fulvio Scaglione). Oppure quella ipotesi adombrata da Alberto Negri che il nostro superpadano riciclato italico sia stato bruciato da una informazione propalata da Berlusconi in persona, ingelosito dalle avance di Matteo S. al prediletto Vladimir. Fatto sta che né Washington né Mosca paiono stravedere per il nostro felpato onorevole tanto che i suoi destini non paiono più radiosi come potevano apparire mesi addietro.

Resta l’area Pd. ma che se ne fanno gli Usa di un Renzi che pur di matenere la sua band in parlamento strizza l’occhio ai deprecabili grillini. E che se ne fanno di uno Zingaretti, magari disponibile a giurare sulla testa di Mattarella sul multilateralismo della Nato. Magari capace di porre ai grillini l’alternativa tra un no a Conte e un vaffa al Conte medesimo. Ma cosa se ne farebbero poi gli Usa di uno slogan sulla discontinuità se Renzi e compagnia scaricassero in tutta serenità il proprio segretario che resterebbe solo. Tanto solo da dover chiedere aiuto a gente che negli Usa definiscono, bontà loro, comunisti o giù di lì?

Vuoi vedere dunque che agli Usa non dispiacerebbero elezioni anticipate in Italia. Vuoi vedere che tiferebbero per una vittoria del centro destra? Vuoi vedere che, in detto centro destra, non disdegnerebbero una preferenza per quei Fratelli d’Italia che paiono soffrire di un briciolo di nostalgia di un italico passato ventennale da riciclare in futuro. Vuoi dunque vedere che gli Usa fanno pure un pensierino a una futura elezione del nostro Presidente della Repubblica con la prevalenza di un soggetto di destra estrema, a loro favorevole senza se e senza ma, con qualche precedente alla Difesa, che in caso di guerra nel Mediterraneo rappresenta un precedente mica male.

Vuoi vedere che magari hanno fatto un pensierino per La Russa al Quirinale.

NO, NON VOGLIO VEDERLO (Anima di Garcia Lorca perdona la citazione un poco fuori luogo).