LA CRISI DI GOVERNO HA MIGLIORATO LA QUALITÀ DELLA DISCUSSIONE PUBBLICA

DI ALESSANDRO GILIOLI

Posso sbagliarmi ma ho l’impressione che questa crisi abbia un pochino giovato alla qualità della discussione pubblica .

Le tifoserie sono state tutte tradite dai loro stessi leader: che hanno fatto tutto il contrario di quello che dicevano prima, quindi le hanno disorientate.

Le curve ultrà, sparigliate dalle capriole dei loro miti, improvvisamente urlano meno. Non dico che siano diventate riflessive, che abbiano scoperto i chiaroscuri e i dubbi, ma insomma, magari qualcuno sì.

inoltre, in questa crisi ci si ritrova spesso d’accordo con quelli con cui prima litigavi, e viceversa. E anche questo fa bene, in generale, alla testa. Allo smottamento delle curve sud, che costituiscono una patologia (digitale e non) della discussione politica recente.