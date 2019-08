M5S E PD, CONTENUTI O POLTRONE?

DI VINCENZO PALIOTTI

Vorrei che qualcuno mi spiegasse se le trattative in corso tra M5S e PD sono per i contenuti o per le spartirsi, ancora una volta, incarichi e poltrone, come appare da quanto si legge su quasi tutti i quotidiani.

Se è per la seconda allora non se ne deve fare nulla per l’interesse di tutti, ma principalmente per una questione di coerenza e di trasparenza. Coerenza perché tutti dicono di non volere poltrone ma poi si incagliano su quelle, trasparenza perché ci fanno sapere solo ciò che può far comodo ad una delle due parti. Così non va bene, così non si cambia nulla.

Personalmente non sto con nessuna delle due parti ma da cittadino democratico, liberale se questo “connubio” significa frenare la destra, Salvini, la Meloni e co. che ben venga ma, nell’interesse del Paese, pensando al da farsi, pensando ad un programma comune ergo ai contenuti.

Io ricordo e cito sempre una frase sentita in un film di Francesco Rosi quanto mai attuale: “Di fronte a questioni così gravi, un uomo deve rispondere alla propria coscienza morale. Al di sopra di ogni considerazione politica e di partito”. Ecco cosa vorrei tenessero presente le due parti prima di tutto.