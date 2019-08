DI FABIO VENDITTI

ROMANZO VIMINALE

Capitolo 8

“A Frè, ‘cci sua ‘n to s’è incazzato! Er ministro dee guardie ha preso i consiijeri sua, j’ha detto che s’ho dee teste de cazzo e che mò i mobbili pe’ er trasloco dar Viminale sii devono ‘ncollà loro. Quer tipo che se chiama come ‘n diminutivo, Giorgetti, j’ha risposto che ‘n c’ha capito ‘n cazzo tutto da solo e che l’armadio chii rubbli dentro s’oo sposta da solo.”

“Er diminutivo j’ha fatto vede i coijoni?”

“No, j’ha fatto vede che nun c’ha er fisico.”

“Che dici, je mannamo er Bufalo pe’ daje ‘na mano?”

“Questa è ‘n’idea. Je se picchia tutto l’armadio chii rubbli ar ministro dee guardie, ‘o sfracassa de carci e poi je spiega che ‘a politica è robba pe’ gente come noi.”

“E come semo noi?”

“Giusti.”