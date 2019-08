IL “COMIZIO” DI SALVINI AL QUIRINALE

DI CLAUDIA SABA



“Secondo il rituale siamo stati rapidi, precisi, diretti, onesti fino in fondo con il presidente Mattarella cui abbiamo espresso lo sconcerto non della Lega ma di milioni di italiani rispetto al teatrino della guerra delle poltrone che si verifica da giorni”. Lo dice Matteo Salvini, in diretta dal Quirinale.

E continua: “Tutta la storia di questi giorni ci sta confermando che non ci avrebbero mai permesso una manovra coraggiosa formata sulla flat tax e questo ci spiega i no di Giuseppe Conte“.

“Unico collante” di questo nuovo governo “è l’odio nei confronti della Lega, primo partito italiano che ha avuto la forza di rimettere i suoi ministeri nelle mani del popolo italiano dicendo “giudicateci”. Su infrastrutture e politica estera” Pd e M5S “sono due mondi diversi. Nella Lega c’è una compattezza e una incredulità a fronte di quella che non è una maggioranza. Sfido a dirmi che Pd e M5s sono maggioranza quando stanno già litigando al loro interno”.

Rapidi, precisi, diretti e onesti.

Fedele agli italiani.

L’ha detto davvero!

Matteo Salvini dal Quirinale ha sentenziato.

E pare che qualcuno ci creda ancora.