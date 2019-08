BUON COMPLEANNO RICHARD GERE , UFFICIALE E GENTILUOMO

DI MARINA NERI

Buon compleanno Ufficiale e Gentiluomo.

Oggi sono 70 anni e, come recita un post che da un paio di anni gira su Facebook, ci sono tramonti che non ci si stanca mai di ammirare.

Fu la mia prima trasgressione. Non fraintendete . Avevo tredici anni e mio padre mi aveva proibito categoricamente di guardare American Gigolò. Ma nulla fermò la mia ribellione e con espedienti vari riuscì a vedere il film censurato dalla severità paterna.

E Richard, confidenzialmente, accompagnò la mia crescita. Non vi era sogno in cui un Ufficiale in candida divisa non mi prendesse in braccio e mi baciasse appassionatamente mentre una fabbrica continuava il suo lavoro.

Seguii quell’attore al di là dei pregiudizi e dei preconcetti quando si innamorò di una AMORE il tocco dell’ oltre e a un film il fascino delle pellicole eterne.

Seguii quell’ uomo fino ai ghiacciai tibetani , compresi le ragioni della sua difesa di quel popolo, viaggiai con lui , attraverso la notizia che segue ogni volta la sua persona e scoprii gli ultimi, gli abbandonati , i disperati.

Impegnato. Non Indifferente.

E se un tempo era il suo corpo , il suo sguardo, il suo ruolo a far sognare una ragazza, una adolescente, oggi è la sua tempra, il suo coraggio, la sua antitesi alla omologazione che lo fa ammirare dalla donna.

Emblematiche le sue battaglie per i diritti civili, Gere sostiene attivamente da molti anni Survival International, l’organizzazione che difende i diritti umani dei popoli indigeni di tutto il mondo.

Era su una nave , una ong qualche giorno fa , in quel Mediterraneo culla o tomba a portare gesti concreti di solidarietà in spregio ai divieti e alle ragioni di Stato. Di qualsiasi stato, anche del suo governo contro il vergognoso muro al confine col Messico.

Ancora oggi, quell’ albergo isolato sulla spiaggia battuta dall’ Uragano è per me l’ apoteosi del romanticismo.

” Come un Uragano”, sì un amore che quando arriva impetuoso e spavaldo sferza come le onde uno scoglio. Senza potere arginare. Senza volere aginare. Buon compleanno Richard, così ,confidenzialmente, con la gratitudine di chi ha sognato anche grazie a te.