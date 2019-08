CARO ESTORTORE, …. NOI NON CI STIAMO

DI LUCA SOLDI

“Caro estortore… Volevo avvertire il nostro ignoto estortore di risparmiare le telefonate dal tono minaccioso e le spese per l’acquisto di micce, bombe e proiettili, in quanto non siamo disponibili a dare contributi e ci siamo messi sotto la protezione della polizia”.

Questo l’inizio di una accorata, orgogliosa lettera di Libero Grassi pubblicata in prima pagina dal Giornale di Sicilia il 10 gennaio 1991.

Il giorno dopo davanti alla Sigma, la sua fabbrica di capi d’intimo a Palermo, c’erano carabinieri, cameramen di televisioni e giornalisti. L’imprenditore aveva messo nelle mani dello Stato la sua azienda

Consegno a polizia e carabinieri le 4 chiavi dell’azienda chiedendo loro protezione.

Grassi sarebbe stato assassinato da Salvino Madonia il 29 agosto 1981 per essersi opposto al pizzo e per aver denunciato con dovizia di particolari i propri estorsori.

Ma non fu solo la mafia ad ucciderlo

Anche lui venne lasciato solo, osteggiato, criticato, dalle organizzazioni degli imprenditori. Il killer, condannato all’ergastolo, rampollo di una potentissima famiglia attese Grassi sotto casa assieme a Marco Favaloro, poi pentito.

Gli sparò alle spalle, senza neanche guardarlo negli occhi.