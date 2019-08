CONTE, PREMIER INCARICATO: “CI SARÀ UNA NUOVA STAGIONE RIFORMATRICE”

DI MARINA POMANTE

Stamattina alle 9,30 il presidente del Consiglio indicato da M5S e PD, Giuseppe Conte, si è recato all’appuntamento al Quirinale col Capo delle Stato Sergio Mattarella.

Alle 10.26 il segretario generale del Quirinale ha dato l’annuncio che Mattarella ha conferito l’incarico di formare il Governo a Conte, il quale ha accettato con riserva.

L’incontro, non è stato brevissimo, si è protratto per quasi un’ora, durante la quale Conte ha fornito al presidente della Repubblica, le necessarie garanzie e indicazioni di massima sull’indirizzo del costituendo governo, che ormai popolarmente viene definito “giallorosso”.

Alle 10,49 il presidente Conte ha ufficializzato alla Stampa di aver ricevuto l’incarico e di averlo accettato con riserva.

Ha informato che nella giornata avvierà le consultazioni coi gruppi parlamentari e dall’esito del confronto inizierà l’elaborazione del programma politico. L’obiettivo è uscire subito dall’incertezza politica innescata dalla crisi di governo. Ha poi parlato della necesità di superare la congiuntura economica e del rallentamento dell’economia globale che sta rallentando anche e soprattutto per effetto delle tensioni commerciali tra Usa e Cina.

Conte ha poi detto che ci separano poche settimane dalla sessione di bilancio e “dobbiamo metterci subito all’opera per definire una manovra economica che contrasti l’aumento dell’Iva, che tuteli i risparmiatori”.

Poi il premier evidentemente ha voluto rispondere indirettamente a chi aveva alluso che questo fosse un governo contro… Ed ha chiarito che “non sarà un governo contro, ma un governo per”. Aggiungendo che realizzerà un governo nel segno della novità, come gli viene chiesto dalle stesse forze politiche che ne faranno parte.

Ci sarà una nuova stagione riformatrice, ha aggiunto Giuseppe Conte, parlando inoltre di quella che sarà l’attenzione per l’ambiente, uno degli obiettivi del governo, insieme alla tutela delle disabilità, al rilancio del bene comune, del patrimonio artistico e culturale e della rimozione delledisuguaglianze di ogni tipo: sociali. territoriali, di genere.

Particolare attenzione ha spiegato dovrà essere rivolta ai giovani che lasciano il Paese perchè non offre loro le necessarie risorse (la fuga dei cervelli).