DIBATTITO SU AMAZZONIA IN FIAMME:I GRANDI DELLA TERRA CI PRENDONO IN GIRO

DI ENRICO ROSSI

Resto allibito di fronte al dibattito che si è acceso a livello mondiale sulla elemosina di venti milioni che i grandi della terra vorrebbero regalare all’Amazzonia in fiamme.

Il G7 è costato per spese logistiche 21 milioni, tanto quanto si è deciso di stanziare per salvare un “polmone” del nostro pianeta terra.

L’intervento della Regione Toscana per il Monte Serra dove sono andati a fuoco decine di ettari, cioè nulla rispetto a ciò che accade in Amazonia, ci è costato circa 2 milioni.

È evidente che i grandi della terra ci prendono in giro.