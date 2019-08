LA VERA PARTITA È TRA CONTE E DI MAIO

DI ANTONIO SICILIA

Si parla tanto di Renzi vs Zingaretti, ma a mio parere la vera partita ora è tra Di Maio e Conte.

Conte si è strappato di dosso i panni dell’utile idiota in balia dei due vicepremier, come spesso lo ha definito la stampa all’inizio del suo mandato, ed in questo momento gode di un gradimento trasversale e piuttosto raro in questa fase politica.

Il durissimo discorso contro Salvini in Senato, diventato ormai virale, ha trasformato Giuseppi Conti, per dirlo a stelle e strisce, in un antagonista della Lega agli occhi dell’opinione pubblica e in un perfetto garante della nuova precaria alleanza tra PD e 5 Stelle.

Di Maio invece, per quanto si sforzi di ripulire la sua fedina politica, rimane un simbolo del defunto Governo Giallo-Verde ed è considerato dal PD in primis e da una discreta componente del suo Movimento, inadatto a ricoprire ruoli di primo piano nel nuovo Governo Giallo-Rosso.

Ovviamente Giggino non ci sta a diventare comparsa, soprattutto perchè dall’altra parte, Salvini sembra avergli proposto un ruolo da protagonista assoluto dello scacchiere politico: la Presidenza del Consiglio. In cambio ovviamente di un pesante rimpasto favorevole alla Lega, in barba agli equilibri parlamentari.

Quindi il dilemma davanti al quale si trova Di Maio è il seguente:

1) Rinunciare al ruolo da protagonista e diventare comparsa di un Governo con il PD, un atto di generosità che lascerebbe il M5S al centro della politica italiana, salvandolo da un’annunciata ed epica sconfitta elettorale

2) Cedere al corteggiamento di Salvini, svendendo completamente il Movimento alla Lega, solo per diventare Presidente del Consiglio

Prevarrà l’ambizione di Di Maio o lo spirito di sopravvivenza del Movimento? Staremo a vedere.

Sta di fatto che vedere il Movimento 5 stelle invischiato in infinite discussioni incentrate sulla spartizione delle poltrone, sancisce il definitivo passaggio della creazione di Grillo da “movimento anti-Casta” a principale Partito di Sistema.