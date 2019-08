A PROPOSITO DEL NUOVO UMANESIMO PER IL NOSTRO PAESE

DI GIOVANNI PAGLIA

Caro Presidente Conte,

L’ho ascoltata parlare di nuovo umanesimo.

Vorrei portare la sua attenzione su alcuni fatti di cronaca.

In questo momento alcune decine di persone sono bloccate fuori da Lampedusa a causa di un provvedimento del suo ex Governo.

La loro unica colpa è essere in fuga alla ricerca di un futuro migliore.

Oggi due ragazzi sono morti nel materano mentre ispezionavano il pozzo di una discarica.

Come spesso accade, il secondo è morto mentre tentava di soccorrere il primo.

Intanto a Ginosa la Finanza arrestava due caporali, che trasportavano al lavoro 8 braccianti.

Avrebbero lavorato nei campi 12 ore per 50 euro, senza diritti e sicurezza.

Ecco: nell’Italia che noi vorremmo e che definiremmo umana tutto questo non avrebbe diritto di cittadinanza.

Oggi invece è la normalità quotidiana

Che ne dice?