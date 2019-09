SORTEGGI EUROPA LEAGUE: LAZIO CON CELTIC E RENNES. ROMA PESCA GLADBACH E TURCHI

Di VANNI PUZZOLO

Per le due romane che partivano dalla prima fascia, avversarie della fase a gironi, tutto sommato, buoni e alla portata, più morbido per la Roma, un po’ più impegnativo per la Lazio.

Al Grimaldi Forum di Montecarlo è il momento del sorteggio di Europa League.

Roma e Lazio, inserite in prima fascia, hanno scoperto le avversarie da affrontare durante la fase a gironi.

Si inizia il 19 settembre con la prima giornata, ultimo turno in programma il 12 dicembre.

Sono 48 le squadre partecipanti, che verranno divise in 12 gruppi da quattro: le prima due di ogni girone accederanno ai sedicesimi di finale insieme alle otto provenienti dalla Champions.

Finale il 27 Maggio, a Danzica, in Polonia.

GIRONE A: Siviglia, Apoel Nicosia, Qarabag, Dudelange

GIRONE B: Dinamo Kiev, Copenhagen, Malmoe, Lugano

GIRONE C: Basilea, Krasnodar, Getafe, Trabzonspor

GIRONE D: Sporting Lisbona, Psv Eindhoven, Rosenborg, Lask

GIRONE E: Lazio, Celtic Glasgow, Rennes, Cluj

GIRONE F: ​​​Arsenal, Eintracht Francoforte, Standard Liegi, Vitoria Guimaraes

GIRONE G: Porto, Young Boys, Feyenoord, Rangers Glasgow

GIRONE H: Cska Mosca, Lugodorets, Espanyol, Ferencvaros

GIRONE I: Wolfsburg, Gent, Saint-Etienne, Oleksandriya

GIRONE J: Roma, Borussia Moenchengladbach, Basaksehir, Wolfsberger

GIRONE K: Besiktas, Braga, Wolverhampton, Slovan Bratislava

GIRONE L: Manchester United​​​, Astana,Partizan Belgrado, Az Alkamar