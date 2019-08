A QUESTO PUNTO, SE IL GOVERNO FALLISSE, LO FAREBBE ANCHE LA POLITICA

DI ROBERTO SCHENA

A questo punto, se il Governo fallisse, fallirebbe la politica, il Paese farà le sue scelte, si vada al voto e speriamo che venga premiato il Pd con una riduzione ai minimi termini dei grillini. Io li ho sostenuti fino all’inverosimile, ho sperato che potessero essere recuperabili. Ma se il risultato è mettere il PAese nelle mani di un ragazzo capriccioso che si è abituato al potere e non lo vuole mollare, beh, a questo punto ci si confronti nelle urne.

Spero anche in una spaccatura fra la parte sana dei grillini e la parte salviniana perché sarà molto arduo per il Pd sconfiggere Salvini da solo. Spero addirittura che i moderati tornino alle urne e votino in massa Forza Italia, in modo che sia possibile un governo col Pd. Di tutto pur di non giungere a un governo sovranista di destra che ci porti lontano da un’Europa duramente criticabile ma non azzerabile.