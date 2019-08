DI BOBO CRAXI

Una altra giornata politica passata su un crinale complesso fra comicità involontaria e disprezzo del buon senso e delle istituzioni.

Capisco tutto lo sforzo di trasformare il rospo in principe, ma i cinque stelle non sono neanche lontanamente Podemos, l’algoritmo mostruoso di Casaleggio non é una costola smarritasi della sinistra, Di Maio é un furbo partenopeo con buone aderenze nel mondo missino e negli ambienti della speculazione finanziaria internazionale.

Il Governo se nasce, nasce male, sotto una cattiva stella e non saranno le stelle europee a garantirgli una lunga vita.