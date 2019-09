IL GIUDICE ESPOSITO E LA SUA SATIRA POLITICA: ‘VI RACCONTO IL TROGLODITA E IL CHIACHIELLO’

DI GABRIELE BOJANO

«Mi vergogno di poter apparire quasi allineato con i tempi che viviamo e mi rendo conto che un linguaggio del genere può essere ritenuto disdicevole per chi lo usa. Ma le mie intenzioni sono costruttive. Noi stiamo assistendo a qualcosa che non è concepibile e non è tollerabile: l’arroganza e la sistematica violazione dei diritti umani. Sono molto avvilito, ma occorre reagire». Da quando ha scoperto la platea virtuale di Facebook l’ex procuratore generale della Cassazione Vitaliano Esposito, oggi giudice monocratico per i contrasti interni della magistratura nella Repubblica di San Marino e membro del Consiglio d’Europa contro il razzismo e l’intolleranza, non risparmia i suoi commenti, coloriti e al vetriolo, sull’attuale situazione politica. E dal suo buen retiro di Agropoli osserva, legge e posta scatenando le reazioni, altrettanto colorite e al vetriolo, di quanti lo seguono e sostengono.

Dottore, lei scrive su fb: «L’imperativo categorico che oggi si impone, è quello di una battaglia civile e giuridica». Cos’è, una chiamata alle armi per una rivoluzione pacifica?