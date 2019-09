ASILI NIDO? IN ITALIA ANCORA UNA CHIMERA

DI CHIARA FARIGU

Oltre un milione di bambini/e da 0 a tre anni dovrà rinunciare a frequentare l’asilo nido. Una cifra enorme, denuncia la Fp Cgil Nazionale che riprende i dati elaborati da una recente ricerca Istat.

I motivi? Sempre gli stessi: scarsa (se non inesistente) l’offerta pubblica, esosa la richiesta delle strutture private. Ma anche il costante e crescente ‘disimpegno’ dei Comuni che investono sempre meno, agevolando in tal modo l’offerta privata. Che diventa proibitiva per chi deve fare i conti con retribuzioni ridotte e lavori a tempo.

E se il Centronord vanta maggiore disponibilità del servizio, a farne le spese, come sempre, il Centro e soprattutto il Sud, isole comprese. Dove gli asili nido sono vera e propria chimera.

Ai motivi su citati si aggiunge l’aggravante che per decenni il nido è considerato , e continua ad essere percepito solo nella sua funzione sociale di assistenza alla famiglia. In modo particolare un sostegno per le madri lavoratrici. Per dirla in breve, un ‘parcheggio’ .

Sottacendo il suo ruolo prettamente educativo . E’ infatti nella primissima infanzia che si gettano le basi di tutti gli apprendimenti futuri del bambino. Numerosi studi dimostrano quanto i bambini/e che frequentano il nido si rivelano più socievoli e autonomi e più disponibili a superare la fase egocentrica tipica dei primi anni di vita. E in seguito più bravi a scuola.

E’ la prima finestra sul mondo . Non solo, il contrasto alla povertà educativa, parte da qui.

Ecco perché, aggiunge la Fp Cgil Nazionale, l’estensione del servizio non può che essere non solo ampliata ma generalizzata, affinché da optional (per chi se lo può permettere) diventi un diritto .

Oggi invece tre bambini su quattro sono tagliati fuori. Un’enormità. Sempre stando ai numeri è solamente di 320.286 la ricettibilità italiana, vale a dire per il solo 24% degli aventi diritto.

Diritto . Ecco la parola chiave che ruota intorno a questo servizio. Che per la stragrande maggioranza dei piccoli da 0 a 3 anni (e per le loro famiglie) continua ad essere appunto una chimera.