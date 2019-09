CRISI DI GOVERNO. UN’ALTRA GIORNATA DI ORDINARIA FOLLIA. E NON FINISCE QUI

DI MARINA POMANTE

Riunione alle 10 a Palazzo Chigi del vertice del Movimento 5 stelle. La sensazione è che Luigi Di Maio non abbia alcuna intenzione di rinunciare al ruolo di vicepremier.

vicepremier. E’ una riunione allargata, partecipano oltre alla componente ministeriale del Movimento 5 Stelle anche diversi esponenti parlamentari di rilievo del gruppo politico.

Sono le 10 e mezza circa e il segretario Zingaretti convoca per le 13 al Nazareno,

la cabina di regia Pd con il presidente del partito Gentiloni, i vicesegretari Orlando e De Micheli, i capigruppo Marcucci e Delrio, le vicepresidenti Ascani e Serracchiani e il tesoriere Zanda. Per le ore 13 viene convocata dal segretario Zingaretti al Nazareno la cabina di regia Pd con il presidente del partito Gentiloni, i vicesegretari Orlando e De Micheli, i capigruppo Marcucci e Delrio, le vicepresidenti Ascani e Serracchiani e il tesoriere Zanda.

A Radio Capital, Stefano Patuanelli, il capogruppo del M5S al Senato alle 10,36 ha dichiarato: “La piattaforma Rousseau è un mezzo di cui il Movimento 5 Stelle ha deciso di avvalersi per prendere le proprie decisioni, come fosse una direzione di partito. Se dovessero prevalere i no, il presidente del Consiglio dovrà sciogliere la riserva in modo negativo. Non vedo alternativa”.

Alle 11,02 su Facebook appare il post del senatore M5S, Gianluigi Paragone: “Tutto vero. C’è una pattuglia di senatori berlusconiani guidati da Gianni Letta pronta a votare sì all’occorrenza e stabilmente dalla manovra in avanti”.

E’ terminato l’incontro a Palazzo Chigi del M5S. sono le 11,26 escono il ministro alla Cultura Alberto Bonisoli, Alessio Villarosa e Manlio Di Stefano, che assicura che non si è parlato di poltrone. “Il ruolo di vicepremier? Non ne abbiamo parlato neanche oggi, abbiamo parlato dei 20 punti del programma, deciderà Conte. Un posto centrale di Di Maio serve a prescindere. Poi rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulle parole di Beppe Grillo, il sottosegretario agli Esteri ha risposto: “Non c’è nessuno scontro, Grillo ha sempre la sua tecnica, dare una randellata per dare meglio il messaggio a tutti: parla a nuora perché suocera intenda”.

Sono le ore 11,40 e terminato l’incontro della componente ministeriale del M5S a Palazzo Chigi, il sottosegretario Carlo Sibilia ha detto che “Una bocciatura da parte della piattaforma Rousseau è nel novero delle cose. Io però confido che i cittadini capiscano la potenzialità dell’accordo con il Pd e gli diano il via libera”, poi ha aggiunto: “Noi abbiamo proposto 20 punti, e siamo d’accordo che dobbiamo trovare una sintesi. Ma mi sembra che già ora abbiamo trovato una intesa importante. Ritengo che Di Maio debba avere un ruolo di primo piano: è il nostro capo politico ed e’ giusto così”.

Ore 11,44 Andrea Crippa, deputato e vicesegretario della Lega: “Siamo stati contattati da nove senatori del M5S, dal Sud ma anche dal Nord e centro Italia, Puglia: se gli diamo un seggio votano no a Conte. Noi porte aperte, valuteremo caso per caso. Faremo scelte che saranno basate su quanto queste persone hanno fatto per i temi cari alla Lega: dalla legittima difesa, alla immigrazione, alle misure sulle tasse”. “Quelli che ho sentito mi hanno fatto capire che non parlano solo per loro stessi, ma che ci sono altri pronti a seguirli”.

Barbara Lezzi, conclusa la riunione a Palazzo Chigi dei vertici M5S dichiara: “Le autonomie sono nei nostri 20 punti. È stata la Lega a non volerle portare avanti. Quando si rispetta la Costituzione e si colma il divario fra Nord e Sud, allora le autonomie diventano un vantaggio. L’importante è farle bene nell’ottica della coesione”, ha aggiunto il ministro per il Sud quando erano ormai passate le ore 12 da tre minuti.

Ore 12,46 Beppe Grillo si sfoga sul blog. Come dice lui, si affida al “suo Neurologo”.

E fa il punto della situazione: “Tre teste, sì, una rivolta a Luigi, incazzata ed ancora stupefatta per l’incapacità a cogliere il bello intrinseco nel poter cambiare le cose. Con i punti che raddoppiano come alla Standa”.

“L’altra a tutto il mondo, che sa soltanto spettegolare malignamente, trattenuto dalla serra mediatica.

Una terza: “Ma perché Conte è stanco? È l’unico che ha una casa dove andare, che possiede un filo conduttore interiore: una persona eccezionale perché capace di rimanere normale, non sono tantissimi. In un mondo così inquinato da vedere il nulla dove c’è impegno e ragionevolezza l’Elevato incorpora dentro a sé, per mondarli, gli spiriti più maligni: depressione, incapacità a cogliere con ironia quello che ti capita e brama di potere. Il suo messaggio rimbalza di continuo come la pallina di un flipper 3D che neppure il flipper stesso riesce a contenere. I media, cui non è rivolto alcun messaggio, non resistono e riecheggiano l’urlo dell’Elevato che non resterà altro da fare: inseguirlo”. “Esercitare la leadership facendosi inseguire, anche, ridendo”.

Viene chiesto al capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, se oggi potrebbe esserci un nuovo incontro con i 5 Stelle. “Credo di sì”, risponde laconicamente. Poi una domanda sul voto sulla piattaforma Rousseau: “Voto su Rousseau? Rispetto i meccanismi di tutti, quindi anche quelli dei 5 stelle”, risponde Marcucci e intanto l’orologio segna le 13 e un quarto.

Alle 13,30 arriva la dichiarazione di Mara Carfagna, la vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia “Non è ammissibile che un patto di governo nato, almeno stando ai suoi promotori, con l’obiettivo di rafforzare le istituzioni e la dignità repubblicana, venga sottoposto alle forche caudine di una votazione anonima e non controllabile da nessuno. Non è lecito che una platea di poche migliaia di persone, interpellate attraverso una società privata, imponga la sua volontà, qualunque sia, al Parlamento, agli eletti, alle istituzioni democratiche. Le consultazioni nei partiti si fanno prima, non dopo, la stipula di accordi. È per me incredibile che il Pd abbia accettato il diktat Cinque Stelle sulla piattaforma Rousseau, come è incredibile che lo accetti il premier incaricato Giuseppe Conte. Come si può attribuire a quel voto una potestà decisiva e non semplicemente consultiva? Per mesi le sinistre hanno agitato rischi autoritari o addirittura eversivi alle porte: e adesso? L’articolo 1 della nostra Costituzione affida la sovranità al popolo ‘nelle forme e nei limiti della Costituzione’ che, fino a prova contraria, non prevede interventi della Casaleggio Associati”.

In un’intervista al canale televisivo francese Lci, alle 14,05, il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, ha commentato la possibile formazione di un nuovo governo tra M5s e Pd e il ritorno di Matteo Salvini all’opposizione: “Penso che è un’esperienza che debba essere tentata. Il posto dell’Italia è essere al cuore dell’Unione europea e dell’Europa, ed è il senso del nuovo governo se riuscirà a entrare in funzione”.

In una nota delle ore 14,18, il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Stefano Patuanelli, si legge: “Le parole del leghista Andrea Crippa che parla di scambi e cambi di casacca che riguarderebbero nove senatori del Movimento 5 Stelle sono inquietanti. E ci fanno ripiombare nella peggiore politica, in cui si promettono poltrone e candidature e si paventano giochini di palazzo sulla pelle degli italiani”.

“Oggi ci incontreremo. Attendiamo, la convocazione la fa M5S”. Lo ha detto Graziano Delrio, lasciando la sede del partito insieme al capogruppo in Senato, Andrea Marcucci alle 14,45.

Alle 14,56 Conte convoca i capigruppo del Pd e del M5S per le 17,00 a palazzo Chigi.

Ore 16,15: si è tenuto, intorno all’ora di pranzo, un incontro tra il capo politico M5S Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista in un appartamento del centro di Roma. Al termine dell’incontro Di Maio non ha rilasciato dichiarazioni mentre Di Battista non si è espresso su quale sarà il suo voto su Rousseau.

Alle 16,53 si apprende da fonti parlamentari che l’incontro delle delegazioni Pd e M5s con il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe, Conte slitta alle 17,30.