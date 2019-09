ALBERTO MATANO – LORELLA CUCCARINI, NUOVA COPPIA PER “LA VITA IN DIRETTA” E IL GENIO DEL NULLA.

DI TOTO TORRI

Gradito ritorno di Lorella Cuccarini esiliata dalla Rai alcuni anni fa e chissà perché, è una magnifica show girl, non se ne vedono in Rai, balla,canta,recita, 4 figli, si mangia le ventenni di turno e finalmente la nuova direzione,l’ha ripescata e l’ha messa in coppia con Alberto Matano , un bravissimo giornalista del TGuno della sera, che si è subito imposto e si è fatto notare come opinionista nello show “Ballando con le stelle”, un successo di Milly Carlucci dal 2005 e ovviamente riconfermato. Alberto Matano ha fornito sempre opinioni intelligenti, dimostrando la sua cultura senza mai strafare. A nostro parere una coppia fortissima, che ha sostituito Tiberio Timperi e da esperto giornalista poteva evitare le sue battute ironiche, l’ironia è ben altra cosa, ritorna al suo vecchio “Uno mattina in famigòia” e Francesca Fialdini con la quale si sono scontrati ripetutamente e in modo piuttosto serio, tanto che circolavano numerosi rumors di eventuale chiusura dello show. Per Francesca Fialdini, l’interessante e brava toscana, uno show tutto nuovo “A ruota libera”, che dovrebbe andare a contrastare quella “Domenica live”di Canale 5 condotta da Barbara D’Urso, uno squallido show , dove Barbara che ha capito tutto , ne è riuscita a farne il suo cavallo di battaglia. La sexy napoletana, 62 anni portati magnificamente,veste come una ventenne, scollacciata, le belle gambe al vento, se lo può permettere, donna intelligente è ruscita ad ingabbiare sempre numeroso pubblico , una fetta diversa dalla concorrenza in uno show dove c’è di tutto da squallide presenze di ignoti personaggi alla massa , un salotto affollato di signori portati alla ribalta e far diventare un grosso bluff, in un caso nazionale, tanto che il soggetto in questione Pamela Prati ex showgirl del Bagaglino di Roma, annunciava le sue nozze, con un certo signor Caltagirone inesistente , ma nome molto noto nella capitale e non solo, propietario di grossi quotidiani e altre cosucce ancora. Del fatto se ne è parlato per lungo tempo , tanto che quotidiani e settimanali ci hanno campato per parecchie settimane.Ma a queste boutade, Barbara è stata la voce ufficiale dei deboli, degli anziani, dei senza tetto, delle vecchine disperate e sfrattate,delle donne, maltrattate e amche ammazzate, dei parroci viziosi, ladroni ,mangerecci, ha dato voce a capipopolo , salvini era di casa e la furba napoletana strappava promesse a ministri, sindaci, uomini di potere.Brava Barbara anche coraggiosa in difesa di gente dominata e vessata dalla mafia, come una goccia cinese non mollava nessuno del potere fino al momento di aver risoltoil caso,vorremmo dire che il genio del nulla vincente e Pier Silvio Berlusconi ha nuovamente affidato interi pomeriggi di tutta la settimana nelle sue mani, dove share e audience vincono e ciò sta a significare tanta pubblicità che entra nelle casse del biscione.Il genio del nulla produce denaro.

t.t.