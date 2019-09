CONTE PRESENTA I MINISTRI. E ORA UN GOVERNO SERIO, CHE DURI ALMENO TRE ANNI.

DI LUCIO GIORDANO

Molti non saranno d’accordo e ce ne faremo una ragione, ma il vero vncitore di questa battaglia politica è stato Nicola Zingaretti. In questa pazza crisi di governo il segretario dem ha giocato come meglio non avrebbe potuto le sue carte. Tirato per la giacca per varare un esecutivo che non voleva, preferendo le elezioni, è riuscito a ricompattare il Pd, dandogli una parvenza di unità. Con garbo e fermezza ha imposto le sue scelte a Di Maio, con la pazienza di Giobbe è riuscito a non far deragliare la trattativa con i 5 stelle e si è imposto con i suoi, affinché non avesse un ruolo nel governo.

Questo e altro ha fatto Zingaretti in queste due settimane di docce scozzesi. E, diciamolo chiaramente, nessuno prima di mettersi attorno ad un tavolo avrebbe scommesso su di lui, nemmeno un cent bucato. Ne esce, invece, il leader dem dalla faccia spiegazzata, come un monolite capace di fare politica e capace di mantenere il sangue freddo quando sembrava stesse saltando il banco. E anche adesso che la piattaforma Rousseau ha sancito una maggioranza schicciante per l’accordo Pd- 5 stelle con il 79 per cento in favore del Si, Zingaretti predica prudenza, ben sapendo che la strada verso il futuro del governo è tutta in salita. Governo presentato oggi da Conte che giurera’ domani al Quirinale.

Certo, senza la visione ampia di Beppe Grillo e la capacità di mediazione di Giuseppe Conte, tutto questo non sarebbe stato possibile. Ai tre vincitori, si sommano altri due politici che hanno consentito al nuovo presidente del consiglio di salire al Quirinale per sciogliere la riserva. Roberto Fico è il primo nome, che si è ritirato in buon ordine non prestando il fianco ai rifiuti del Pd sul nome di Conte. Ha vinto due. Te il presidente della cameradue, perchè la sua minoranza ha infilato in un angolo Di Maio e i suoi. L’altro vincitore e Matteo Renzi che si è ripreso dalle batoste degli ultimi due anni con una mossa politica degna di un giocatore di poker. Dicendo sì all’accordo con i 5 stelle ha smesso di mangiare pop corn ed è sceso di nuovo in campo. Che poi abbia fatto tutto questo per prendere tempo in attesa di organizzare il suo nuovo partito, è un altro discorso. Ma in un momento del genere la cosa più importante era cancellare quell’atmosfera plumbea a cui ci aveva abituato Matteo Salvini.

Il suo sì ha annientato la possibilità di tornare al voto, con tutte le ipotetiche e ferali conseguenze: un governo di estrema destra, destrissima verrebbe da dire, Salvini- Meloni e l’appoggio interessato di Berlusconi. Peggio di così non sarebbe potuto andare. Fortunatamente il guizzo delle ultime settimane ha regalato all’Italia l’unico governo possibile dopo i 14 mesi di disastri targati lega.

Grande sconfitto di questa pazza crisi di governo è Luigi Di Maio. Al di là delle frasi di circostanza Di Maio e i suoi uomini, come Buffagni, Di Battista e Paragone escono con le ossa rotte. Gigino non governa più i 5 stelle e prima o dopo sarà inevitabile una resa dei conti all’interno del Movimento. Di Maio, va da sè, è un leader dimezzato e ormai la base si è schiarata tutta per Conte. Il cui compito sarà quello di gestire un esecutivo che continua a non lanciarsi rose. Eppure dem e cinque stelle, come diceva qualche giorno fa Zingaretti, rispondendo ad un appello di Grillo, devono sotterrare l’ascia di guerra ed iniziare ad andare d’accordo.

Anche se ne sono tutti consapevoli, non sarà affatto facile. Ma non ci sono strade alternative. L’unica possibilità per far durare seriamente questo governo è smetterla con liti e ripicche, ormai anacronische. Del resto quella Pd – 5 stelle era ed è l’unica maggioranza possibile se non si voleva consegnare il Paese all’estrema destra. Bene hanno fatto a trovare la quadra.Ora pancia a terra, per varare una riforma elettorale, proporzionale puro che scongiuri le fughe in avanti degli uomini soli al comando, ritorno alle preferenze e soglia di sbarramento al 2 o 3 per cento. Concentrati anche sul rilancio di scuola e sanità pubblica, con misure efficaci contro la corruzione e la grande evasione fiscale, sull’ambiente e il rilancio egli investimenti. Se alle parole del programma seguissero i fatti, fatti concreti, a fine legislatura Pd e 5 stelle potrebbero battersi ad armi pari con la Lega. Se invece le tendenze autolesionistiche e gli interessi personali prendessero il sopravvento, un Salvini seppur acciaccato, tra tre anni potrebbe prendersi la rivincita. Il messaggio è rivolto in particolar modo a Renzi e Di Maio che, consiglio da amico, avrebbero tutto l ‘interesse a far durare questo governo per tutta la legislatura.

E a proposito di Salvini. Giusto spendere una parola anche sul segretario della Lega Nord per l’indipendenza della Padania. Non sappiamo cosa lo abbia spinto, l’8 agosto scorso, a far cadere il primo governo Conte. Se è per evitare di varare la manovra finanziaria, ci ha visto lungo e con l’atteggiamento del furbo stava giusto aspettando che qualcuno gli togliesse le castagne dal fuoco per poi sparare cannonate contro la Ue, questo governo, la troika e anche il principato di Bova Marina, in una stucchevole campagna elettorale permanente .Se invece la sua è stata semplicemente una disastrosa serie di errori, compiuta in un delirio di onnipotenza, allora si capirebbe bene come Salvini sia del tutto inadeguato a guidare il Paese. Sta rosincando parecchio Salvini, e il suo atteggiamento scomposto, tra richiami ad adunate oceaniche e post isterici, fanno capire come gli sia sfuggito ormai tutto di mano.

Ovvio, il segretario leghista non è affatto fuori gioco, però anche se vincesse alle prossime politiche, il suo governo appoggiato da Meloni, toti e Berlusconi, a naso otterrebbe una risicata maggioranza. A meno che Mosca non batta un colpo prima del voto.

LA SQUADRA DI GOVERNO. LE SCHEDE DE IL FATTO QUOTIDIANO

a Lamorgese, Economia a Gualtieri, Giustizia a Bonafede, Esteri a Di Maio, Infrastrutture a De Micheli, Sviluppo Economico a Patuanelli, Lavoro a Catalfo, Istruzione a Fioramonti, Ambiente a Costa, Mezzogiorno a Provenzano, Cultura a Franceschini, Difesa a Guerini, Affari europei ad Amendola, Affari regionali a Boccia, Sport e politiche giovanili a Spadafora, Salute a Speranza, Agricoltura a Bellanova, Innovazione tecnologica a Pisano, Pubblica amministrazione a Dadone, Pari opportunità e famiglia a Bonetti, Rapporti con il Parlamento a D’Incà