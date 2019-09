GOVERNO, LA MIA SPERANZA E’ CHE NON SIA UN AUTOGOL

DI PIERLUIGI PENNATI

LeU entra nel Governo con un Ministro di peso e per quanto di bene o di male si possa dire circa programmi e nomi una osservazione è d’uopo: a causa dei numeri risicati in Parlamento, senza LeU questo governo non potrebbe nascere.

Quindi LeU, continuando a parafrasarne il nome, non è solo Speranza per la Sanità, ma Speranza per l’intero Governo di poter nascere e proseguire nel proprio mandato.