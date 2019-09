IL PAPA, IN AFRICA, NEL NOME DELLA RICONCILIAZIONE RITROVA ANCHE IL MARCHIO DEL SOVRANISMO DI BANNON

DI LUCA SOLDI

L’aereo con a bordo Papa Francesco è atterrato, nel tardo pomeriggio, a Maputo, in Mozambico, prima tappa del suo 31.esimo viaggio apostolico, che lo porterà poi in Madagascar e Mauritius.

Il suo arrivo in Africa, il quel vecchio, giovane Continente che mostra le contraddizioni del mondo intero era stato anticipato da una presa di posizione contro quella Chiesa conservatrice americana che vuol demolire il senso non solo del pontificato ma di tutto il valore della Parola.

Ed è un libro regalato da un giornalista al seguito del viaggio che scatena le polemiche.

Il libro esamina il punto di vista dei detrattori di Francesco, i conservatori cattolici degli Stati Uniti, che detestano la sensibilità nei confronti dei migranti, le aperture alla Cina, la denuncia verso gli eccessi del capitalismo, oltre all’attenzione alle tematiche ambientali.

Un mondo che giudica fuori del tempo il cammino della Chiesa fino dal Concilio Vaticano II.

Un mondo che complotta con la Chiesa in uscita di Papa Bergoglio, con quella prossima agli ultimi, che chiede di andare oltre le esteriorità riscoprendo il senso più profondo del Vangelo.

Quel mondo fatto dai nemici giurati rappresentati e guidati dal cardinale Raymond Burke e dall’ex consigliere della Casa Bianca, Steve Bannon.

Eretici che lo accusano più o meno di eresia.

Posto davanti a quel libro in dono Francesco non ha potuto esimersi dal commento: “Per me, è un onore se mi attaccano gli americani”. È questo il suo commento al volume “Come l’America vuole cambiare il Papa”, scritto dal vaticanista del giornale francese La Croix Nicolas Seneze.

Ad alcuni le parole sono parse improvvide ma lo stesso

portavoce vaticano Matteo Bruni ha poi spiegato che “in un contesto informale, il Papa ha voluto dire che considera sempre un onore le critiche, particolarmente quando vengono da pensatori autorevoli e, in questo caso, di una nazione importante”.

Superato il momento della polemica strumentalizzata l’attenzione torna al senso di un viaggio, il 31.o del Santo Padre, che tocca la cara terra d’Africa.

E Francesco, scendendo dall’aereo, è stato avvolto dalle delegazioni e dai vescovi del Mozambico.

Poco distante della pista d’atterraggio anche un folto gruppo di fedeli.

Ma il suo pensiero corre alle devastazioni di una guerra infinita che oggi pare sopita.

Corre alla miseria infinita rappresentata dalla infinita discarica di Maputo

Ma c’è anche la festa, l’abbraccio ad una terra che ha sofferto ed adesso spera la pace duratura e la riconciliazione più di ogni altra cosa dopo una guerra devastante ed infinita.

Una visita che avviene poche settimane dall’accordo di pace siglato ad agosto dal capo di Stato con l’opposizione della Renamo. Un’intesa che segue la storica firma della riconciliazione del 4 ottobre 1992, mediata dalla Comunità di Sant’Egidio, dopo un conflitto che aveva provocato un milione di morti: nel 1988 era stato infatti San Giovanni Paolo II, in visita in Mozambico, a constatare come in quella terra fosse ancora in corso “la guerra, con tutte le sue conseguenze di sofferenza, lutto e desolazione”