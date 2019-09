MISS ITALIA: GLI HATERS CONTRO SEVMI CHE HA LA PELLE SCURA

DI PATRIZIA ING. LASSANDRO

Sevmi Fernando è una bella ragazza padovana di soli venti anni. Come molte sue coetanee sogna di diventare reginetta di bellezza partecipando a Miss Italia con la fascia “Miss Rocchetta Bellezza Veneto”.

Grazie alla sua bellezza è arrivata tra le ottanta fortunate finaliste del concorso.

Purtroppo però il sogno viene in parte offuscato da alcuni atti di razzismo.

Nata da genitori di origini cingalesi, ha vissuto sin dalla nascita a Villanova Camposanpiero in provincia di Padova.

Per gli hater non rappresenterebbe la bellezza italica a causa del colore della pelle, stando a quanto hanno scritto sui social, in particolare sul suo profilo instagram.

Anche l’ex Miss Italia Denny Mendez nel 1996 fu oggetto di polemiche relative al colore della sua pelle. Per questo motivo ha voluto mostrare tutta la sua solidarietà alla ragazza.

Ovviamente queste sono polemiche sterili e sicuramente non rovineranno la favola che sta vivendo Sevmi in questo momento, a prescindere dal risultato finale, atteso per il 6 settembre.