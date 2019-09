REVOCATO DIVIETO DI DIMORA PER MIMMO LUCANO

DI MARINA NERI

È di poche ore fa la notizia che a Mimmo Lucano sia stata revocata la misura cautelare del divieto di dimora a Riace.

Gli avvocati dell’ ex sindaco avevano presentato istanza al Tribunale di Locri evidenziando che non sussistevano più i presupposti legittimanti la misura interdittiva.

L’istanza costituiva l’intervento legale atto a risolvere l’incresciosa situazione.

Nei giorni scorsi il Comitato 11 giugno aveva, a sua volta, lanciato un appello a sostegno di Mimmo Lucano.

“Una firma per Mimmo Lucano”. Questa la campagna social indetta dal “Comitato 11 giugno”.

Una raccolta firme per chiedere al Presidente della Repubblica una sua intercessione al fine di consentire una sospensione del divieto di dimora a carico dell’ ex sindaco di Riace per potere riabbracciare il padre morente, affetto da leucemia .

L’ex sindaco è coinvolto nel procedimento Xenia.

Concussione, malversazione, associazione a delinquere, truffa ai danni dello Stato , favoreggiamento immigrazione clandestina, questi i reati ascritti a Lucano nel procedimento che lo vede coinvolto.

Il Gip aveva poi dichiarato, però, infondate le accuse di concussione, falso, malversazione, associazione a delinquere, truffa ai danni dello Stato ipotizzate dalla procura, bollandole come ricostruzioni fantasiose, “congetture, accuse vaghe, indimostrabili o presuntive” e ha rigettato ben sette capi d’accusa precisando che la condotta di Lucano “non si è mai tradotta in alcune delle ipotesi delittuose delineate dagli inquirenti”.

Il sindaco sarebbe finito agli arresti domiciliari e poi a sopportare il ” divieto di dimora” con le sole accuse rimaste in piedi: quella di aver affidato la gestione dei rifiuti del piccolo comune a cooperative di cittadini e migranti – creando posti di lavoro e sottraendo il servizio agli appetiti della criminalità organizzata – e quella di aver favorito un matrimonio di convenienza, avendo suggerito che una ragazza rifugiata alla quale era stata respinta la protezione internazionale si sposasse con un italiano.

Il divieto di dimora era stato stabilito, quindi, ravvisandosi un “ periculum in mora” per evitare quello che in gergo giuridico viene denominato” inquinamento delle prove”.

Lontano, quindi, dalla sua Riace.

La Cassazione, aveva poi cassato con rinvio al tribunale del riesame di Reggio Calabria per una nuova valutazione nel merito della vicenda delle disposizioni cautelari comminate a Lucano.

Rimaneva ad oggi, nell’ attesa di una nuova pronuncia, il divieto di dimora in Riace, mentre il processo di merito contro Mimmo Lucano segue il suo iter normale.

“ Andrò a Riace appena riceverò la notifica del provvedimento dai Carabinieri. Al momento ho avuto la notizia solo dal mio avvocato” ha dichiarato , palesemente commosso, l’ex sindaco del paesino della Locride assurto agli onori della cronaca del mondo quale esempio positivo di accoglienza e integrazione.

“ Non ho rancore e non provo vendetta nei confronti di nessuno. La giustizia farà il suo corso. La prima cosa che farò quando sarò a casa sarà andare da mio padre…”

Queste le parole accorate e senza orpelli di un uomo che , al di là delle opinioni personali di ognuno, al di là delle strumentalizzazioni politiche, ha fatto delle scelte secondo coscienza e a quella ha deciso di obbedire affrontandone ogni conseguenza.

Foto di Marina Neri