ANCHE IN VENETO PRIMA I RICCHI

DI NICOLA FRATOIANNI

Zaia in Veneto sta combinando un disastro sulla pelle di chi non ha una casa, o ha una casa popolare.

Con la scusa di rideterminare il valore dell’ISEE dei beneficiari degli alloggi, rimodula gli affitti con rincari fino al 200%. In molti casi, nuclei famigliari si ritrovano con aumenti dei canoni perché beneficiano di una pensione di reversibilità o per qualche lavoro precario di uno dei figli.

Nel frattempo si svende il patrimonio immobiliare pubblico, mentre 14.000 nuclei famigliari attendono un alloggio popolare.

Questa è la Lega e questo fanno sui territori in cui governano e hanno fatto nei 14 mesi al governo, con sgomberi senza appello di persone in difficoltà. Altro che “prima gli italiani”, il loro vero obiettivo politico è “prima i ricchi”.