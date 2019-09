DI PEPPINO CALDAROLA

Anche io trovo scandalosi gli insulti verso Teresa Bellanova. Rivendico la mia libertà di critica ni suoi confronti come donna politica sia per le cose che ha fatto sia per la disivoltura con cui è passata da una parte all’altra nelle correnti del Pd, resta tuttavia il fatto che il suo curriculum scolastico, il suo aspetto, i suoi vestiti sono di eccezionale qualità rispetto al curriculum , ai vestiti e all’aspetto di questi suoi miserabili diffamatori.