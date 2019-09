CONSIGLI NON RICHIESTI A LUCIANA LAMORGESE

DI CORRADO GIUSTINIANI

Il vento di settembre ha spazzato via Matteo Salvini e, speriamo, anche il falso paradigma che è stato capace di imporre: che il primo problema nazionale non sia il precariato, o la fuga all’estero di tanti nostri giovani, o l’invecchiamento inesorabile della nostra popolazione, o la scarsa capacità di innovazione di molte nostre imprese, o la perdurante inefficienza della nostra burocrazia.

No, il primo problema è la sicurezza. Quando i dati prodotti proprio dal dicastero che dirigeva, e sistematizzati dall’Istat, dicevano l’esatto contrario. Che gli omicidi e le rapine sono in calo dal 2014, e i furti lo sono dal 2015. A fine luglio di quest’anno, rispetto allo stesso periodo di un anno prima, la riduzione degli omicidi è stata addirittura del 14 per cento, da 357 a 307 (erano 475, cinque anni fa), quella delle rapine del 16 per cento, quella dei furti dell’11 per cento.

Bisognava inventarsi qualcosa, allora, per cercare di rendere questo Paese meno sicuro. Ed ecco il colpo al cuore del sistema Sprar, al quale migliaia di comuni avevano aderito, con tanti micro progetti di accoglienza, di insegnamento dell’italiano, di formazione professionale, ecco la chiusura di varie strutture, ecco l’abolizione dei permessi umanitari. Con tanta gente che torna sulla strada, e senza attuare rimpatri, aumenterà la delinquenza, si spera!

No all’integrazione, praticata da tanti Paesi a noi vicini, sì alla disintegrazione. E per gli sbarchi, invece di convincere l’Europa a sottoscrivere regole di condivisione che la riforma del Regolamento di Dublino del novembre 2017 aveva già previsto, ma che erano rimaste sulla carta, ecco l’alleanza con i Paesi che questa condivisione non vogliono, come l’Ungheria di Orban. E la pagliacciata delle supermulte alle navi che salvano persone e varcano le nostre acque. Si può pensare a un modo peggiore per risolvere i problemi e ottenere il consenso dei partner europei?

Dopo tanta premessa gli auguri di buon lavoro al nuovo ministro (o ministra, come preferisce farsi chiamare?) Luciana Lamorgese e qualche modesto consiglio. Colpisce intanto, fra i complimenti che le sono arrivati, quello di un leghista, suo predecessore al Viminale, Roberto Maroni, che l’ha dipinta, a TGCom24, come una donna “piena di grandissima competenza e saggezza, non un tecnico ma una persona adeguata al ruolo. Il ministero dell’Interno è come una Ferrari, e lei è certamente in grado di guidarla”.

Da prefetto di Venezia le venne affidata l’attuazione delle strutture di accoglienza in Veneto. E’ una che sta sul pezzo, insomma. E sarà lei il fulcro della politica dell’immigrazione di questo governo, visto che non esistono altri ministeri che riassumano tutte quelle competenze. Sappiamo che non potrà abbattere i due “Decreti insicurezza” varati dal precedente governo, ma che li correggerà sicuramente, seguendo le osservazioni scritte a suo tempo dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E dovrà certamente rianimare il sistema di accoglienza bastonato da Salvini.

Ma c’è dell’altro da fare. Non una “legge quadro” per cancellare la Bossi-Fini, come aveva annunciato il Pd. Non è tempo, questo, di grandi riforme, che resterebbero sulla carta dopo discussioni infinite. Ci vogliono interventi spot, provvedimenti veloci, efficaci correzioni di linea. Innanzitutto, è il caso di varare una regolarizzazione per i lavoratori immigrati che da vari anni lavorano illegalmente nel nostro Paese, essendo bloccati i decreti flussi.

Dei famosi “600 mila clandestini”, la maggior parte è costituita proprio da queste donne (molte delle quali fanno le badanti) e da questi uomini. Se ne avvantaggerebbero l’Inps e le casse dello Stato in termini di nuovi incassi di contributi e di imposte, e si tranquillizzerebbero tante famiglie che vivono in condizioni precarie e anche imprenditori costretti ad assumere in nero. Non è una novità, del resto, la sanatoria. Quella targata Lamorgese, sarebbe l’ottava dall’inizio della nostra storia immigratoria, e sicuramente in linea con l’obiettivo di tutela della sicurezza.

Tra le misure spot, sarebbe necessario sperimentare poi un permesso, certamente contingentato, di ricerca di lavoro in Italia della durata di un anno, obbligando il beneficiario ad aprire all’ingresso un conto di una certa consistenza, da impiegare per le prime spese e per il biglietto di ritorno in patria. Da noi si può entrare infatti, fin dalla Legge Turco-Napolitano del 1998, solo con un contratto di lavoro già in tasca, ma nessuno ti assume senza averti visto prima all’opera. Bisogna poi riattivare il sistema dei decreti flussi, che oggi riguardano quasi soltanto il lavoro stagionale. Non puoi respingere gli ingressi illegali, se non fornisci anche dei canali di ingresso legale.

Ci fermiamo qui, con l’augurio che un giorno venga approvata la riforma già pronta ma abortita che, con gli stessi criteri che vigono in Germania e nel Regno Unito, rendeva italiani di fatto i ragazzi di origine straniera che lo sono già di diritto, essendo nati in Italia da genitori con permesso di soggiorno permanente. Dobbiamo accogliere, non scoraggiare. Di qui a dieci anni, secondo la Fondazione Agnelli, l’Italia perderà 1 milione di studenti e 60 mila cattedre. Un Paese sempre più povero e sempre più di vecchi, ai quali non si capisce chi potrà pagare la pensione.