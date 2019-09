DI SANDRO RUOTOLO

Come sapete, io e Paolo Borrometi, giornalisti e figli della bellissima terra del Sud del nostro Paese, sosteniamo che nell’era dell’odio e del rancore (stagione che speriamo rapidamente di lasciarci alle spalle) un giornalista pur libero di esprimersi non deve oltrepassare il limite. E secondo noi Vittorio Feltri quel limite lo ha oltrepassato tante volte. Vi ricordate il “terrone Camilleri”? Io e Paolo decidemmo allora di autosospenderci dall’Ordine dei Giornalisti e abbiamo raccolto su chance.org 100 mila firme a sostegno della petizione che chiede la radiazione dall’albo professionale di Vittorio Feltri. O noi o lui, abbiamo detto al Presidente dell’Ordine dei giornalisti Carlo Verna. Ma per intervenire concretamente, ci è stato detto, bisogna seguire le regole dell’Ordine. Feltri è iscritto all’albo dei giornalisti della Lombardia e quindi abbiamo atteso l’ultimo editoriale e abbiamo scritto al consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia chiedendo l’apertura del procedimento nei confronti di Vittorio Feltri. O noi o lui. Vi terremo aggiornati.