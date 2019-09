TUTTI INTORNO AD UN FILO, L’ECONOMIA SOTTO SCACCO DELLE INCAPACITÀ POLITICHE

DI LUCA SOLDI

A luglio la produzione industriale continua a diminuire e registra un calo dello 0,7% sia su base mensile che rispetto a luglio 2018.

Cali vistosi devastanti se si scende poi nei dettagli

Cali che vanno oltre la congiuntura negativa nel resto del mondo.

Se solo ci si azzarda a verificare i numeri di quel manifatturiero che un tempo era forza ed orgoglio del Paese.

Lo rileva l’Istat segnalando che la flessione congiunturale si verifica per il secondo mese consecutivo, mentre in termini tendenziali il segno meno ricorre ormai da cinque mesi. A eccezione dell’energia, forse per il caldo della stagione estiva.

Tutti principali settori di attività mostrano riduzioni, con un calo particolarmente marcato per i beni strumentali.

Il tutto è mitigato dai vantaggi dei tradizionali flussi turistici

ma tutto dovrebbe accentuarsi con la riapertura delle aziende dalle ferie d’agosto.

Le flessioni più ampie si registrano nella fabbricazione di macchinari, attrezzature n.c.a. (-6,9%), nelle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-6,1%), e negli articoli in gomma, materie plastiche, minerali non metalliferi (-3,0%).

Ancora di più crolla la produzione di autoveicoli che a luglio scende del 14% su base annua.

Una crisi che evidenzia le fragilità del sistema Italia ma anche una completa incapacità nella gestione politica delle crisi economiche

Una politica che fino ad oggi ha badato troppo spesso alla sopravvivenza, ad alimentare inutili paure, odio pur di non toccare, pur di non impegnarsi a dare uno shock che possa consentire di togliere il Paese dall’affannarsi attorno ad un solo filo