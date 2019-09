GOVERNO, DOMANI IN CONSIGLIO DEI MINISTRI LA QUESTIONE SOTTOSEGRETARI

DI MARINA POMANTE

Dopo la fiducia incassata alle Camere, per il governo Conte-bis si apre adesso la questione dei sottosegretari. Il riflettori sono puntati alla riunione di maggioranza convocata alla vigilia del secondo Consiglio dei ministri in programma per giovedì 12 settembre. L’obiettivo da raggiungere quanto prima è che la squadra (circa una quarantina di sottosegretari) voti subito dopo il Cdm. Da Bruxelles arriva l’auspicio del premier Giuseppe Conte che si arrivi al via libera alla lista nel giro di 24 ore, “per essere attivi quanto prima”, mandando a regime la squadra di Governo. Le tensioni all’interno dei partiti però rischiano di far slittare l’intero pacchetto delle nomine alla prossima settimana. E’ proprio il clima all’interno dei 5 Stelle a preoccupare. Nelle ultime ore il Movimento ha riunito i propri parlamentari per commissione di appartenenza, per decidere i criteri di assegnazione e arrivare alla rosa delle candidature per i ruoli di sottosegretario da sottoporre poi al capo delegazione nel Governo. Una procedura che ha contrariato i presidenti di Commissione del M5s alla Camera dei deputati, perchè “il Movimento non è un ufficio di collocamento”. Maggioranza al lavoro su una lista di 42 nomine. Secondo la legge, il Governo non può essere composto da più di 65 membri, e al momento tra premier, ministri e sottosegretario alla presidenza i membri sono già 23. Secondo quanto trapela, per i ruoli di sottogoverno, la maggioranza starebbe lavorando su una lista di viceministri e sottosegretari (fondamentali per il funzionamento del Governo e dei suoi rapporti con il Parlamento). Per le nomine sarebbero previste 22-23 caselle in quota Movimento 5 Stelle e 17-18 dovrebbero essere assegnate al Pd, mentre una o forse due a Liberi e Uguali. sia nel Pd che nel M5S si lavorano con solerzia, prima di sottoporre le due rose di nomi al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che avrà l’ultima parola per i singoli ministeri. I papabili come sottosegretari del governo Conte bis sono: All’Interno Emanuele Fiano (Pd), e Sibilia e Morra per il Movimento 5 Stelle. All’Economia la scelta potrebbe essere Laura Castelli, mentre i Dem dovrebbe puntare su Misiani. Per il ministero della Salute il Partito Democratico indicherà il campano Lello Topo, mentre i pentastellati spingeranno per la nomina di Sileri. Probabile conferma per il pentastellato Mattia Fantinati alla Pubblica Amministrazione, mentre per Barbara Lezzi ci dovrebbe essere la poltrona di sottosegretario al ministero per il Mezzogiorno. Piero De Luca, figlio del governatore della Campania, è il nome di punta per il ministero dei Trasporti, mentre il Movimento 5 Stelle valuta ancora fra Lupo e Dessì, ma anche su Buffagni, nel caso non trovasse collocazione al MISE. Ad affiancare Sergio Costa all’Ambiente saranno Braga (Pd) e Muroni (LeU). Per il ministero del Lavoro i democratici potrebbero indicare Arturo Scotto, candidato con Liberi e Uguali alle Politiche 2018 ma non eletto, affiancato da Chiara Gribaudo. Del Barba (Pd) e Carabetta per il M5s, sono i nomi per l’Innovazione.