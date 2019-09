I MIEI PRIMI 40 ANNI IN ‘CONTINENTE’

Esattamente 40 anni fa iniziava la mia nuova vita qui, in ‘Continente’. Chiamiamo così, noi Sardi, il resto del Belpaese col quale il mare segna le distanze dalla nostra isola.

Una scelta meditata frutto di molteplici dinamiche familiari. Il Lazio la regione dove mettere casa. Roma o provincia? Il dilemma non si pose, provincia tutta la vita dove far crescere in maniera sana i nostri due figli. Il più piccolo di appena due anni.

Una città di mare, ancora meglio, pensammo. Nettuno sembrò quella più adatta, ci trasferimmo ottenuto l’ok dall’ufficio scolastico provinciale, io e mio marito, entrambi insegnanti.

Nessuna titubanza per quell’avventura vissuta con l’incoscienza della giovane età. Ricordo il primo impatto con la cittadina balneare, era tappezzata da manifesti di papa Giovanni XXIII in visita in quel periodo alla basilica di Santa Maria Goretti per l’anniversario, credo, del martirio della giovane santa.

Mi feci l’idea, in quel periodo cercavo casa e parlavo molto coi residenti, che i nettunesi fossero molto religiosi.

Idea che si rafforzò quando presi servizio. Primo collegio docenti. Non conoscevo nessuno, mi guardavo attorno per non solo per capire dove e con chi avevo a che fare ma anche per dire ‘ehi, ci sono anch’io’. Dopo qualche minuto arrivò lui, il dirigente, all’epoca si chiamava direttore scolastico. Abito scuro, passo lento un pò curvo nell’incedere. Un prete mancato, pensai. Senz’altro molto religioso, azzardai.

Farfugliò qualcosa, tipo diamo il benvenuto alla nuova insegnante che viene dalla ‘lontana’ Sardegna.

Aveva un tono di voce davvero basso, faticavo a seguire quanto diceva a causa del brusio delle colleghe (di certo commentavano la nuova arrivata) ma mi giunse forte e chiaro quanto seguì dopo che fece ruotare lo sguardo da destra a sinistra e viceversa: ‘bene ci siamo tuttI, Santa Barbara, San Giacomo e la Divina Provvidenza‘. Il tutto pronunciato con le dovute pause e un cenno di assenso col capo.

Caspita, pensai, ma qui si fa pure la preghiera prima del Collegio? Ma quanto sò religiosi!

Solo il giorno dopo capii che Santa Barbara San Giacomo e la Divina Provvidenza erano i nomi dei tre plessi che costituivano il Circolo didattico e non l’incipit di una preghiera…seppur brevissima di buon auspicio.

Son passati da allora 40 anni. I miei primi 40 anni qui in ‘Continente’. Oggi anche la mia terra