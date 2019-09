L’INCUBO DELL’11 SETTEMBRE E DUE TORRI CHE ESISTONO SEMPRE NEI NOSTRI SOGNI

DI CLAUDIA SABA



Torri Gemelle.

11 settembre 2001.

Due aerei dirottati da seguaci di Al Qaeda si schiantano contro uno dei più grandi simboli americani.

Restano i nomi di 2974 vittime, scolpiti nel metallo.

Sono trascorsi 18 anni, ma quel giorno è come una guerra, impressa nella memoria di molti.

Mario e sua moglie, avevano trascorso un mese in Italia.

Alle 9 di quella mattina, un aereo li aspettava a Fiumicino per riportarli a New York, dove si erano trasferiti da una decina di anni.

Per una serie di circostanze spiacevoli, persero il volo.

Eravamo seduti a tavola quando arrivò la notizia della tragedia.

Ci guardammo sbalorditi, in silenzio.

Mentre le immagini del dolore e della sofferenza passavano in tv e un pensiero fisso, ci poneva tutti sulla stessa lunghezza d’onda.

Lo scampato pericolo, dopo il

disappunto per quel volo mancato che, in quel momento, si trasformava in un miracolo.

Il pianto del piccolo nel passeggino ci risvegliò, riportandoci alla realtà.

Una realtà fatta di morte e disperazione.

Di vite e progetti sfumati, in pochi attimi di follia umana.

New York colpita al cuore insieme alla sua immensa voglia di vivere.

La leggenda di un luogo che sembra uscito da una favola e che ognuno di noi, almeno una volta nella vita, vorrebbe accarezzare.

Il sogno americano.

Fatto di strade azzurre meravigliose.

Dove c’è posto per tutti.

Dove si suona all’angolo di una strada e la voce di Frank Sinatra incanta da una radio.

Dove Marylin Monroe fa capolino da una torta e la luna diventa reale.

Un mondo meraviglioso, profanato e ferito.

Dalla polvere di due torri che oggi, non esistono più.

Ma che nessuno potrà mai portarci via dal cuore.

Come il sogno americano, sempre vivo in ognuno di noi.