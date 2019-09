PAPA FRANCESCO: UN DISCORSO SENZA PAURA DELLO SCISMA

DI LUCA SOLDI

Si è concluso il viaggio papale nelle periferie del continente africano.

E Francesco, nel corso del volo di ritorno a casa fa il bilancio di questi giorni trascorsi in pellegrinaggio in quelle terre dove guerre, sopraffazioni e sfruttamento sono nella quotidianità delle persone.

La conferenza stampa sul volo di ritorno dall’Africa è occasione per il Papa per tornare su tanti argomenti caldi.

C’è la questione a lui cara dello sfruttamento ambientale: “La lotta più grande è quella per la biodiversità”, dice. Mentre “lo sfruttamento dell’ambiente è un’incoscienza collettiva”. È questo un peso fondamentale nel suo pontificato. Ed è un continuo ritorno ai richiami ed alla incisività della Laudato Sì, l’enciclica sulla “cura della casa comune”

Ma ci sono anche le guerre che dilaniano l’Africa: “Tutto si perde con la guerra, tutto si guadagna con la pace”, dice. E chiede: “Per favore, mai più la guerra”.

Le parole poi si indirizzano su altri mali che coinvolgono la vecchia Europa ed il degenerare del sentimento di umanità.

Spiega poi da che cosa è favorita la denatalità in Europa: “Il benessere è la radice dell’inverno demografico”. E dice che la “xenofobia” è “una malattia umana, come il morbillo” che “tante volte cavalca i cosiddetti populismi politici. Ma chi costruisce i muri rimane solo”. E ancora: “Sento in alcuni posti discorsi che assomigliano a quelli di Hitler nel ’34. Si vede che c’è un ritornello in Europa”.

Sono temi caldi che lo coinvolgono come Pastore della Chiesa che lo fanno oggetto di critiche ed avversità che rischiano di diventare devastanti.

Critiche al suo pontificato, per le aperture, il richiamo ad essere parte viva e partecipe a questo mondo sempre più vinto dagli egoismi dopo che per qualche tempo la speranza sembrava fosse riuscita a fare breccia nel cuore e nell’animo degli uomini:

“Le critiche sempre aiutano, quando uno riceve una critica subito deve fare autocritica, e dire questo è vero, questo non è vero. Delle critiche io vedo sempre i vantaggi. Delle volte ti arrabbi, ma i vantaggi ci sono. Nel viaggio di andata verso Maputo uno di voi mi ha dato il libro “Così l’America vuole cambiare Papa” – del giornalista de La Croix, Nicolas Seneze, ndr – . Le critiche non sono soltanto da parte degli americani, ma sono un po’ dappertutto, anche in curia. Alcuni hanno l’onestà di dirle, e a me piace questo. A me non piace quando le critiche stanno sotto il tavolo, fanno un sorriso che ti fanno vedere i denti e poi ti danno una pugnalata da dietro. Questo non è leale, non è umano. La critica vera è un elemento di costruzione. Invece la critica delle pillole di arsenico è un po’ come buttare la pietra e nascondere la mano. Questo non serve, questo non aiuta. Aiuta semmai i piccoli gruppetti chiusi che non vogliono sentire la risposta alla critica. Quando si dice: ‘Questa cosa del Papa non mi piace’… significa che io faccio una critica e aspetto la risposta, vado da lui e parlo e scrivo un articolo e gli chiedo di rispondere. Questo è leale, questo è amare la Chiesa. Fare una critica, invece, senza voler sentire la risposta e senza fare il dialogo è non volere bene alla Chiesa, è andare dietro a un’idea fissa, cambiare Papa, cambiare stile, o fare uno scisma”.

Si, la parola tremenda ormai non viene più nascosta e Papa Francesco n’è consapevole:

“Prego che non ce ne siano, ma non ho paura di uno scisma nella Chiesa. È una delle azioni che il Signore lascia sempre alla libertà umana”.

Il male non è lontano, contamina, avvelena è ormai “all’interno della curia” dove rivolgono al suo pontificato – “pillole d’arsenico” che “ti pugnalano da dietro”.

Ed afferma senza paura – e sulla possibilità che una parte dei fedeli si stacchino per fondare una loro Chiesa. Uno scisma, dice, è “una situazione elitaria, un’ideologia staccata dalla dottrina”. Molte critiche sono scatenate dalle sue parole in materia sociale, ma, spiega, “quello che dico io lo diceva Giovanni Paolo II, io copio lui”. Mentre, rivela, “oggi abbiamo tante scuole di rigidità dentro alla Chiesa, che non sono scisma, ma sono vie cristiane pseudo-scismatiche che finiranno male”. E, in ogni caso, continua, quando si vedono “cristiani, vescovi, sacerdoti, rigidi”, significa che “dietro ci sono dei problemi. Non c’è la sanità del Vangelo”.

La Chiesa è però forte, non è nuove a queste spinte e conosce bene il sentiero da percorrere:

“Nella Chiesa ci sono stati tanti scismi. Dopo il Concilio Vaticano I, sull’ultima votazione, quella dell’infallibilità, è successo che un bel gruppo se ne è andato, si è staccato dalla Chiesa, ha fondato i vetero-cattolici per essere fedele alla tradizione della stessa Chiesa. Poi hanno trovato uno sviluppo differente e adesso fanno l’ordinazione delle donne. Ma allora erano rigidi, andavano dietro a un’ortodossia pensando che il Concilio avesse sbagliato. Anche il Concilio Vaticano II ha creato queste cose, forse lo stacco più conosciuto è quello di Marcel Lefebvre. Ma sempre c’è l’azione scismatica nella Chiesa. È una delle azioni che il Signore lascia sempre alla libertà umana. Io non ho paura degli scismi, prego perché non ce ne siano, perché c’è di mezzo la salute spirituale di tanta gente. Prego che ci sia il dialogo, che ci sia la correzione se c’è qualche sbaglio, ma il cammino nello scisma non è cristiano. Pensiamo all’inizio della Chiesa, come ha incominciato la Chiesa con tanti scismi, uno dietro l’altro, basta leggere la storia. È stato il popolo di Dio a salvare dagli scismi. Gli scismatici sempre hanno una cosa in comune, si staccano dal popolo, dalla fede del popolo, dalla fede del popolo di Dio. E quando al Concilio di Efeso ci fu una discussione sulla maternità di Maria, il popolo, questo è storico, stava all’entrata della cattedrale con i bastoni, faceva vedere loro i bastoni e gridava: ‘Madre di Dio, Madre di Dio’. Come dicendo: se voi non fate questo, ecco cosa vi aspetta. Il popolo di Dio sempre aggiusta e aiuta. Uno scisma è sempre una situazione elitaria, un’ideologia staccata dalla dottrina. Per questo io prego che non ci siano gli scismi. Ma non ho paura. Comunque io parlo delle cose sociali e le cose che dico sono le stesse che ha detto Giovanni Paolo II, le stesse, io copio lui. ‘Ma il Papa è troppo comunista’, dicono, e così entrano delle ideologie nella dottrina, e quando la dottrina scivola sulla ideologia lì c’è la possibilità di uno scisma”.

Prosegue Francesco che poi conclude:”L’ideologia è la primazia di una morale asettica sulla morale del popolo di Dio. Invece la morale dell’ideologia ti porta alla rigidità e oggi abbiamo tante, tante scuole di rigidità dentro alla Chiesa, che non sono scisma, ma sono vie cristiane pseudo-scismatiche che finiranno male. Quando vedete cristiani, vescovi, sacerdoti, rigidi, dietro di loro ci sono dei problemi, non c’è la sanità del Vangelo. Per questo dobbiamo essere miti, miti con le persone che sono tentate da questi attacchi, perché stanno passando un problema, e dobbiamo accompagnarle con mitezza”.