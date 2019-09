ADDIO ROBERT FRANK, MAESTRO DELLA FOTOGRAFIA E DEL REPORTAGE DEL ‘900

Era nato in Svizzera a Zurigo da una famiglia tedesca di origini ebraiche e aveva cominciato da giovanissimo la sua attività di fotografo.

Dal 1941 e per tre anni consecutivi ha lavorato come assistente fotografo di Hermann Segesser e Michael Wolgensinger.

Nel 1947 si trasferisce definitivamente negli Stati Uniti, lavorando inizialmente come fotografo di moda per Harper’s Bazaar.

Con i soldi ricevuti viaggia per tutti gli Stati Uniti dal 1955 al 1956, riprendendo oltre 24.000 fotografie.

Nel Robert Delpire pubblica a Parigi Les Américains , una selezione di 83 immagini tratte dal viaggio americano e l’anno dopo la Grove Press pubblica il volume negli Stati Uniti col titolo The Americans .

Il documentario è estremamente realistico in quanto diverse telecamere vennero lasciate in giro, in modo che chiunque dell’potesse prenderle in qualsiasi momento e iniziare a girare. Vengono riprese feste nel, uso di droghe, pazzie di roadie , artisti effeminati e, soprattutto, gli Stones senza veli; una scena include una groupie in una stanza d’hotel, ripresa mentre si inietta una dose di eroina . Il film è sotto un ordine di tribunale che ne vieta la proiezione a meno che non sia presente fisicamente lo stesso Frank. Questa sentenza deriva dal conflitto sorto quando il gruppo, che aveva commissionato la pellicola, decise che il suo contenuto era inadeguato e che non dovesse essere mostrato, in opposizione all’opinione del regista.