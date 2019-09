ANNEGATI IN UNA VASCA DI LIQUAMI TITOLARI E DIPENDENTI NEL PAVESE

DI PATRIZIA ING. LASSANDRO

Purtroppo si continua a morire sul lavoro in Italia.

L’Areu Lombardia ha comunicato che il bilancio delle vittime annegate in una vasca di liquami ad Arena Po nel pavese, da due è salito a quattro.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a svuotare la vasca piena di compostaggio dei fertilizzanti utilizzato per l’allevamento dei bovini dell’azienda agricola per poter recuperare i corpi senza vita di altre due persone.

Sono morti due fratelli titolari dell’azienda agricola di 48 e 45 anni rispettivamente e due dipendenti di 28 e 29 anni.

La Procura di Pavia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo.

I familiari delle vittime non vedendo rientrare i propri cari, dopo averli chiamati più volta sul cellulare senza ricevere alcuna risposta si sono recati sul posto. Lì è avvenuta la drammatica scoperta. Hanno visto riaffiorare un corpo tra i liquidi della vasca.

Purtroppo non essendoci testimoni, si ipotizza che durante un’operazione periodica di spurgo, uno dei lavoratori sia rimasto intossicato dalle esalazioni. Gli altri accorsi per salvarlo sono rimasti intossicati a loro volta. Sul posto gli inquirenti hanno trovato il trattore utilizzato per lo spurgo con ancora attaccata la cisterna che doveva essere riempita e trasportata via.

A tal proposito, la Ministra delle politiche agricole, Teresa Bellanova ha dichiarato:

“Quattro operai hanno perso la vita oggi in un’azienda agricola vicino Pavia. Il mio pensiero va prima di tutto alle famiglie. La sicurezza sul lavoro e’ un diritto irrinunciabile, dobbiamo fare ogni sforzo per garantirlo. E’ una tragedia agghiacciante che ci lascia tutti sgomenti e senza parole la morte di quattro operai in un’azienda agricola nel Pavese. È davvero una sconfitta per tutti”.

Tutte le sigle sindacali si uniscono al dolore che ha colpito queste famiglie e chiedono al nuovo governo di porre al centro dell’attenzione il tema relativo alla sicurezza sul lavoro.