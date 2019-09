DRAGHI LASCIA LA BCE RIPARTENDO DA QE

DI MARINA POMANTE

A partire dal prossimo novembre e finché sarà necessario: tassi sui depositi giù di 10 punti base (al -0,5%) e riavvio degli acquisti di titoli. Per 20 miliardi al mese.

Queste le decisioni della Bce nel Consiglio che aveva sul tavolo gli strumenti per intervenire in difesa dell’economia dell’Eurozona e in supporto alla dinamica dei prezzi, che resta ferma intorno al +1% a fronte di un obiettivo vicino al +2%.

In conferenza stampa, Mario Draghi ha parlato del cambio della “forward guidance”, cioè la previsione sui movimenti futuri dei tassi.

Secondo le aspettative della Bce, dovrebbero resterare “su livelli attuali o più bassi fino a che avrà visto l’outlook dell’inflazione convergere in maniera robusta verso un livello sufficientemente vicino ma sotto il 2% entro il suo orizzonte di riferimento e fino a che questa convergenza non sia stata riflessa in maniera consistente nelle sottostanti dinamiche di inflazione”.

Per l’Eurozona, in altre parole, si rende necessaria “una politica altamente accomodante a lungo”.

Le strategie della Bce sono perciò ufficializzate. Dalle prime risposte del Mercato, sembrerebbe non aver deluso le aspettative. Borse europee in rafforzamento, l’euro in calo sotto 1,1 dollari e i Btp che si sono apprezzati.

Draghi ha tenuto a sottolineare che questo è di consequenza ai “recenti dati macro che hanno indicato una protratta debolezza economica”. Anche la Germania, ha reso noto oggi l’istituto Ifo, “rischia la recessione”. Le previsioni sul Pil dell’Eurozona sono state tagliate all’1,1% per il 2019 (da 1,2% a giugno), all’1,2% per il 2020 (da 1,4%) e confermate all’1,4% per il 2021. Anche l’inflazione è stata ribassata a 1,2, 1 e 1,5% nel triennio 2019-2021.

Nei giorni scorsi erano emersi dubbi sulla possibilità che il Qe scattasse fin da subito. Ma dalla Bce è arrivata ufficializzazione: anche se per un ammontare mensile nella parte bassa delle stime, è significativo che non ci sia indicazione di una scadenza del piano. Nella decisione del Consiglio si dice invero, che questo durerà finché sia necessario “per rafforzare l’impatto accomodante dei tassi ufficiali e che termini poco prima che inizino ad aumentare il tasso di interesse chiave della Bce”. E’ esattamente questa una delle novità che superano addirittura le attese del mercato. Mentre la taglia degli acquisti (20 miliardi) è nella parte bassa delle aspettative.

La riunione della Bce non ha trascurato la questione delle banche. E sono stati indicati arrivati due strumenti che vanno a supportarle: è stato rivisto il dettaglio tecnico della nuova serie di maxi-prestiti a lungo termine per le banche dell’Eurozona, le cosiddette Tltro giunte alla terza edizione. La scadenza delle operazioni sarà estesa da due a tre anni, mentre il tasso applicato nelle operazioni sarà inferiore per gli istituti credito che riversano più denaro sull’economia reale (scompare la maggiorazione dello 0,1% sul costo del denaro). un secondo strumento sarà che per bilanciare l’effetto dei tassi negativi sui depositi, si è pensato di esentare parte della liquidità depositata dalle banche a Francoforte da questa “tassa implicita”.

La risposta a queste decisioni si è vista immediatamente sui mercati. E’ ormai da un po’ che i rendimenti dei titoli di Stato stavano subendo un percorso di discesa, aspettando questi stimoli Bce e quelli che verranno probabilmente dalla Fed la settimana prossima.

Nel nostro paese, il cambio di governo ha determinato un deciso calo dello spread. I mercati hanno visto di buon occhio un ritrovato dialogo con l’Europa.

Per la Manovra, il minor costo del debito sarà un serbatoio importante cui attingere per far quadrare i conti.

Considerando la nuova situazione dei titoli di Stato (che potrebbero ancor più consolidarsi negli anni), nella nota di aggiornamento del Def potrebbero entrare risparmi per 2-3 miliardi.

La medaglia e il suo rovescio, verrebbe da dire, perché se da una parte il denaro avrà un costo inferiore, con ribassi sul costo dei mutui e dei prestiti, d’altra parte, per chi ha vuole investire, vuol dire dover faticare per trovare titoli che possano offrire un minimo rendimento.

Draghi in conferenza stampa ha sottolineato che i governi devono fare la loro parte per sostenere l’economia: “Considerati l’indebolimento dell’economia e la protratta prevalenza dei rischi verso il basso, i governo con spazio in bilancio dovrebbero agire in modo efficace e tempestivo”. Lanciando così un messaggiio a quei Paesi come la Germania, che dovrebbero attuare maggiori investimenti.

Nel Consiglio, ha illustrato mario Draghi, c’è stata unanimità sull’idea che la fiscal policy deve diventare il primo strumento per affrontare questa congiuntura, non si può più demandare tutto alla politica monetaria.