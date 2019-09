ITALIA E FRANCIA TORNANO A LAVORARE INSIEME: IL CAPOLAVORO DI MACRON SULLE MACERIE DI SALVINI

Matteo Salvini ha probabilmente ragione quando sostiene che il Contebis è stato voluto anche da Macron (e dalla Merkel) e perché no anche da Trump, con quel suo “Forza Giuseppi” e la non trascurabile decisione di fare cadere le teste dei più duri consiglieri sovranisti, tanto amici di Salvini e di Marine Le Pen. E fa della facile ironia parlando di coerenza politica rispetto all’improvviso cambio di alleanze e rispetto allo sfoggio di amicizia fra Di Maio e il suo omologo Le Drian. Ma Salvini non ha capito che la diplomazia, la politica estera, gli interessi strategici, commerciali e militari si misurano nel tempo e in un quadro di alleanze e non con il metro dell’opinione pubblica interna, solleticando pregiudizi e luoghi comuni come al bar, del genere scozzesi tirchi, tedeschi ordinati e francesi, ovviamente, sciovinisti e arroganti. Semplicemente, non ha capito che – al di là di divergenze che tutt’ora esistono e che probabilmente apriranno altri contenziosi (primo fra tutti, il dossier libico) – Francia e Italia hanno il comune interesse a rivedere il patto di stabilità, a convincere la Germania a una politica degli investimenti pubblici più espansiva, a rivedere il trattato di Dublino sull’immigrazione, a rilanciare un modello europeo di giustizia sociale e riformista dopo lo scampato pericolo delle elezioni europee che hanno visto la sconfitta dei populisti. Se è vero che in questo momento l’economia francese gode di buona salute, è anche vero che il debito dello Stato continua a crescere e anche Parigi ha urgenza di rivedere il Patto di Stabilità. Il vantaggio della Francia, su cui non si riflette mai abbastanza, è la stabilità politica, sorretta dal sistema istituzionale che vede nell’Eliseo il centro delle decisioni.

Un’Italia isolata, ridotta a paria politico e a problema finanziario europeo, danneggia pesantemente gli italiani e non serve agli europei. Così come è altrettanto ovvio che i sorrisi e le strette di mano di Macron non rappresentano una benevola conversione dei francesi