VOTO IN ISRAELEE IL MONDO SI GIOCA LA PACE: NETANYAHU E LA PEGGIOR DESTRA

Israele 5 giorni al voto, Netanyahu sdogana la destra razzista, corre da Putin per far presa sull’elettorato russofono e agita il pugno di ferro contro Gaza per corteggiare l’impresentabile ‘Potere ebraico’. I sondaggi offrono un quadro incerto. Israele spiava telefonate di Trump e Casa Bianca. Netanyahu: “Palese menzogna”. Netanyahu ‘orfano’ dei falchi Usa John Bolton e Jason Greenblatt, ‘dimissionati’ da Donald Trump, e reso inquieto per il possibile incontro tra il presidente Usa e il suo omologo iraniano Hassan Rouhani, a 5 giorni dalle elezioni rincorre anche l’ultimo voto dell’elettorato interno russofono, andando alla corte di Putin a cercare qualsiasi possibile compromesso futuro, annota Umberto De Giovannangeli sull’Huffington Post. Bibi Netanyau corre in Russia, ma il suo vero fronte di rielezione e di salvezza, anche dalla galera, resta quello americano dove alcune cose stanno ‘pericolosamente cambiando per lui’, denuncia l’israeliano Haaretz… CONTINUA SU REMOCONTRO: