LUCIANA LAMORGESE, ZERO TWEET, ZERO PROPAGANDA, MOLTA POLITICA, PIÙ UMANITÀ

Zero tweet, tanta diplomazia.

Zero mojito, molta politica.

Zero propaganda, più umanità.

In pochi giorni, risolta la vicenda della nave Ocean Viking. Porto sicuro assegnato dalle autorità e ricollocamenti già concordati con gli altri paesi europei. Redistribuiti tutti con un meccanismo che dal 23 settembre diventerà automatico. Meccanismo che Salvini ha sempre boicottato perché non sarebbe stato utile alla sua becera e ignobile propaganda fatta sulla pelle degli ultimi. Ma la pacchia per lui è finita. La sua “bestia” è rimasta a bocca asciutta. Aggiungiamoci pure i dati specifici.

Solo la Germania accoglierà un quarto dei migranti. Un altro quarto la Francia. La quota restante divisa tra gli altri paesi europei. Questo è il modo di affrontare le questioni. E ci voleva una donna, seria e competente per avviarlo. Ci voleva una donna a riportare il rispetto delle regole dentro le istituzioni. Ci voleva una donna a risolvere i problemi conciliando pragmatismo e umanità. Complimenti dunque alla neo ministra Luciana Lamorgese. Ci sentiamo adesso in buone mani. Resto convinto che ci vogliano più donne in gamba in politica. E meno galletti da spiaggia.

Le donne hanno una marcia in più!