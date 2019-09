LA DEGNA CONTINUAZIONE DEL PAPEETE È PONTIDA

DI MICHELE PIZZOLATO

Sole, cubiste e Mojito estive corna verdi, insulti, rabbia da bava alla bocca pulsioni razziste, antisemite, nella versione autunnale. E’ proprio la cifra carnevalesca, giullaresca, quello che unisce Papeete e Pontida. Ed è tipico del giullare fare finta di attaccare il sistema per rafforzarlo, per difenderlo. E la Lega ha questa funzione: fintamente antisistema, con tanto di corna verdi sul pratone, ma adorata dai poteri forti.

– A parole a difesa dell’Italia, ma poi fanno ballare l’inno alle cubiste, deridendo l’inno squalificando uno dei più importanti simboli dell’Italia, l’inno, picconando lo stato, con goduria di quelli che tengono solo al mercato, riducendo tutto a burla a luna park, a balera.

– A parole a difesa degli italiani, ma poi fautori di un federalismo secessionista violento contro tutto ciò che non è lombardo veneto… un federalismo che piace molto ai ricchi, ai potenti.

– A parole per il ritorno alle urne, per la democrazia, ma poi spingono per il sistema elettorale di Prodi e Veltroni, l’uninominale che stravolge la rappresentanza degli italiani.

– A parole difendono i confini dall’invasione, ma poi la difesa si limita ai dei tweet, a dei teatrini ridicoli con le ONG, mentre le Carola di turno sbarcano senza alcun problema… in attesa delle prossime per fare altri teatrini social…

– A parole difendono gli italiani poveri, ma poi sono a favore della flat tax, la tassa che arricchisce i ricchi e rende poverissimi i poveri. Si dicono anti globalisti, ma abbracciano la flat tax la più globalista e neo liberista delle tasse!

Questa è la Lega amata dei poteri forti, carnevalesca, a metà strada fra Papeete e Pontida.