OSTUNI, POLEMICA PER UNA FOTO IRONICA DELLA COORDINATRICE CITTADINA DELLA LEGA

DI PATRIZIA ING. LASSANDRO

Ha suscitato molte polemiche la foto postata su instagram dalla coordinatrice cittadina della Lega a Ostuni in Puglia. La consigliera comunale si è fatta ritrarre sorridente in piazza Libertà con alle spalle la chiesa di San Francesco sul cui sagrato era steso un ragazzo in una posizione scomoda. Sarcastico se si pensa che l’autoambulanza ha subito dopo soccorso il giovane. Le foto scattate con relativa descrizione ironica sono diverse. In una si vede il ragazzo incosciente con di fronte una ragazza che lo scruta, forse in cerca di capire meglio il suo stato. La didascalia di questa foto è “Mi vuoi sposare?” con relativo sottofondo musicale “ti sposerò perché” di Eros Ramazzotti. Poi vi è un video in cui si vede il ragazzo portato via dall’ambulanza e infine viene postata la foto che ha fatto il giro dei social con il ragazzo a terra e lei sorridente. La base musicale di quest’ultima inserita da un suo amico avvocato è “Se mi lasci non vale” di Julio Iglesias.