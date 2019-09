LE GIRAVOLTE DELLA LORENZIN: ‘ENTRO NEL PD’

DI CHIARA FARIGU

Sempre in prima fila nella passata legislatura (ha la sua firma il decreto che rende obbligatori i 10 vaccini per la frequenza scolastica da 0 a 16 anni)), era da un pò di tempo che non si sentiva parlare più parlare di lei, Beatrice Lorenzin.

Un silenzio del quale nessuno lamentava la mancanza. Anzi.

Eccola di nuovo, oggi a sorpresa con un tweet col annuncia l’ennesima giravolta politica: ‘Entro nel Pd’.

Dopo aver militato in Forza Italia e nel Popolo della Libertà, passa al Nuovo Centrodestra e successivamente ad Alternativa Popolare. Alle politiche del 2018 si garantisce un seggio in Parlamento in quota Civica Popolare, il partitino da lei fondato poco prima delle elezioni, una delle tante ‘gambe’ dem. Oggi il trasbordo definitivo. Utile al Pd per rinforzare il gruppo parlamentare dem dopo la fuoriuscita dei deputati al seguito di Renzi