FORZA EMMA MARRONE, PICCOLA GRANDE DONNA

DI CLAUDIA SABA



Emma nasce a Firenze nel 1984.

Ma le sue radici sono in Puglia.

È qui che tornerà, ancora bambina, a vivere con la sua famiglia.

Precisamente ad Ardeo, in provincia di Lecce, dove cresce con le note del papà, un chitarrista.

Emma ha 9 anni quando sale con lui, per la prima volta, sul palco.

Frequenta il liceo classico.

Ma la sua vera passione resta sempre la musica.

Il diploma e poi un lavoro in un negozio, di giorno.

La sera invece, canta nei locali.

I ritmi sono stressanti.

Emma si stanca facilmente e inizia a perdere peso.

Fa un controllo e il ginecologo non le da’ buone notizie.

Ha un tumore e dovrà operarsi d’urgenza.

Rischia di morire.

Se sopravviverà, forse, non potrà avere figli.

Emma rimane 7 ore sotto i ferri ma i medici, riescono a salvarle ovaie e utero.

Non farà radio, né chemio.

È quasi un miracolo.

In ospedale ascolta la musica e quando la dimettono riprende subito a cantare.

Partecipa al programma Amici e vince. È il suo momento.

Ma nel 2013 torna l’incubo e devono operarla di nuovo.

Lotta con tutta la rabbia e la forza possibile.

Le tolgono una tuba e un ovaio.

Supera anche questa.

Torna sulle scene con due grandi cicatrici ma felice di esserne uscita così bene.

Tutto è ormai alle sue spalle e può continuare la sua strada.

Oggi, Emma, annuncia che per un po’ dovrà stare fuori dalle scene.

Forse il tumore è tornato?

Lei non lo dice, però, annuncia che deve curarsi.

È così che a volte, tutto succede.

Quando pensi che hai davanti a te tutta la vita, arriva lei, silente, e ti presenta un conto inaspettato.

Un conto salato, ma è proprio in questi momenti, che inizia la vita vera.

La lotta per tenerla più stretta

a te.

Spegni la mente e apri il cuore.

“Chiudo i conti una volta per tutte con ‘sta storia. Poi torno”, dice Emma ai suoi fan s.

E tornerà, con la grinta migliore.

Quella di una leonessa.