GERMANIA E REGNO UNITO FUORI DAI GIOCHI, ORA MACRON STRIZZA L’OCCHIO A RENZI

Nel melodramma della politica italiana si preferisce abbondare. Così, alla cena fra Conte e Macron, i convitati di pietra a Palazzo Chigi erano addirittura due, Salvini e Renzi, che per comodità di racconto, chiameremo Matteo I e Matteo II, i protagonisti della crisi di mezza estate e i molto probabili giocolieri delle stagioni a venire. Matteo I ha infatti condizionato in negativo la politica italiana ed europea, ottenendo il più beffardo dei risultati: obbligare l’Europa a erigere contro di lui una sorta di barriera sanitaria e a mettere in cantiere una serie di misure sociali ed economiche che il leader della Lega aveva reclamato con forza, senza capire che con la demagogia e i barriti non si va da nessuna parte. Se l’Europa sarà più flessibile, più generosa con l’Italia, più attenta e solidale sulla questione migranti, è proprio perchè l’ondata sovranista guidata da Salvini metteva a rischio l’idea stessa di Europa. Per quanto riguarda l’Italia, il rischio contagio era elevatissimo, associato pericolosamente alla messa in discussione della propria collocazione internazionale con le strizzate d’occhio alla Russia di Putin. Anche su questo fronte, Salvini non ha capito (o forse non ha letto la Storia) che la posizione dell’Italia non permette fughe e avventure, mentre la Francia di Macron (che infatti ha promosso il ritorno della Russia nel G8) può permettersi di giocare a tutto campo, purchè sia saldo e fuori discussione il perimetro delle alleanze.

È però evidente che Matteo I resta un convitato di pietra, arrabbiato e sconfitto, e per questo tanto più imprevedibile nello scatenare le reazioni del suo elettorato su vari fronti. Le felicitazioni di Macron al Contebis nascono da questi timori e dall’obiettivo di ottenere dal governo italiano e dalle forze politiche che lo compongono il sostegno alle nomine per i posti chiave nella Ue e alle linee guida della politica europea. Inoltre, Macron ha bisogno (ecco un altro smacco per Salvini) di costruire assieme all’Italia una politica migratoria più controllata e restrittiva, per quanto riguarda diritto di accoglienza e rimpatri dei migranti economici, come del resto già avviene in modo piuttosto rigido alla frontiera di Ventimiglia. Il presidente francese, pur saldamente in sella e in crescita di consensi, non può permettersi di arrivare alle future sfide elettorali con Marine Le Pen (l’estrema destra, come in italia, è di fatto l’unica forza di opposizione) con frontiere colabrodo e immigrazioni fuori controllo